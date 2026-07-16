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Sorin Grindeanu, revoltat de susținătorii lui Ilie Bolojan: „Efectiv este o sectă”

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Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
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Sorin Grindeanu, preşedintele PSD, îi cataloghează pe susţinătorii lui Ilie Bolojan drept „o sectă” care, în pofida dificultăţilor financiare şi economice ale României, „aduce ode conducătorului iubit care a dus România în cap din punct de vedere economic”. El se arată „revoltat” de susţinerea pe care opozanţii PSD i-o acordă lui Ilie Bolojan, spunând că raţiunea de a fi împotriva PSD este singura care determină acţiunile acestora.

Sorin Grindeanu a criticat situaţia financiară şi economică a României, reclamând, într-un interviu la Antena 3, că România se împrumută cu 900 de euro pe secundă, că economia scade, că pentru a zecea lună consecutiv consumul a scăzut şi că micile companii se închid cu zecile, zilnic.

„Şi stăm şi facem ode conducătorul iubit Ilie Bolojan care a dus România în cap din punct de vedere economic. Şi văd acest... şi nu am cum să nu mă revolt când văd că această sectă, pentru că efectiv este o sectă, continuă să aplaude politicile economice proaste ale lui Ilie Bolojan dintr-un singur motiv, de a fi împotriva PSD-ului”, a afirmat Sorin Grindeanu.

El a adăugat că „probabil că mai există şi un alt doilea motiv, de ordin mai lumesc aşa”, legat de beneficiile pe care partidele le pot avea când sunt la guvernare.

Liderul PSD a susţinut că bătălia politică „în acest moment pare că are un singur câştigător şi anume forţele, să spunem, suveraniste, populiste, extremiste de tip AUR”, el fiind de părere că PNL şi USR sunt cele care perpetuează situaţia, „fiindcă nu doresc să se găsească o soluţie”.

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Editor : M.I.

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