Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu președintele Consiliului European. Ce teme au fost abordate

Preşedintele Camerei Deputaţilor Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu preşedintele Consiliului European Antonio Costa și au discutat despre viitorul buget al UE. Liderul PSD a avut o întrevedere și cu Iratxe Garcia Perez, preşedinta Grupului Socialiştilor şi Democraţilor (S&D) din Parlamentul European.

„O întâlnire excelentă cu Antonio Costa, preşedintele Consiliului European, pe tema viitorului buget al UE. Bugetul Europei trebuie să fie în folosul cetăţenilor - sprijinind locurile de muncă, fermierii, educaţia, sănătatea şi dezvoltarea locală, nu birocraţia”, a scris Sorin Grindeanu, sâmbătă pe reţeaua X.

Liderul interimar al PSD s-a întâlnit şi cu Iratxe Garcia Perez, preşedinta Grupului Socialiştilor şi Democraţilor (S&D) din Parlamentul European.

„Discuţie productivă cu Iratxe Garcia Perez, despre următorul buget al UE şi rolul României în conturarea unei Europe echitabile şi sociale. Susţinem investiţiile, nu austeritatea”, a scris Grindeanu, într-o altă postare pe X.

Sorin Grindeanu participă, în perioada 16 - 18 octombrie, la Congresul Partidului Socialiştilor Europeni (PES), organizat la Amsterdam, alături de liderii de centru-stânga din întreaga Europă.

Pe durata Congresului, preşedintele interimar al PSD are programate o serie de întâlniri bilaterale.

