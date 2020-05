Sorin Grindeanu se implică în lupta pentru putere din PSD. Apelul fostului premier pentru partid

Fostul premier Sorin Grindeanu a scris, marți, un mesaj pe Facebook, în care vorbește despre „frământări interne” în PSD. Grindeanu spune că nu e momentul unor lupte inutile și dă de înțeles că se va implica „întru-un proiect serios și corect”. Mesajul fostului premier vine în contextul în care în partid au reînceput luptele pentru putere, înaintea Congresului, numele lui Grindeanu fiind vehiculat pentru șefia PSD.

„E timpul să învățăm din greșeli. Și sa nu le mai repetăm. Romania are nevoie de lideri puternici, cu viziune si care pot da o alta direcție decât cea impusă de actuala guvernare. De prea multe ori vedem în alte părți, în ultimele luni, circ, demagogie, haos, incompetență. Oamenii așteaptă altceva.

Sub nicio formă nu e momentul unor noi frământări interne, unor lupte inutile în PSD. Am spus-o de mai multe ori, sunt si voi ramane un om cu valori profunde de stânga, voi susține si ma voi implica intr-un proiect serios, corect si bazat pe necesitățile reale ale societății românești. Vreau să cred ca adevărații social democrati înțeleg unde ne aflăm si ce avem de făcut pentru a redeveni partidul in care jumătate dintre români au incredere. Am un mesaj ferm, e momentul unității, să lăsăm dorințele personale și să ne întoarcem fața catre oameni”, a scris Grindeanu, pe Facebook.

În Partidul Social Democrat au reînceput jocurile de culise, odată cu apropierea iminentă a Congresului unde va fi aleasă o conducere statutară care să ducă partidul în alegerile locale și parlamentare din 2020. Congresul extraordinar ar putea avea loc în iunie sau iulie, în funcție de evoluția pandemiei. În PSD se înmulțesc criticile la adresa conducerii interimare asigurate de cuplul Ciolacu-Stănescu, iar unii liderii caută deja variante pentru o nouă conducere, după Congres.

În afară de candidatura lui Ciolacu, în competiția pentru șefia PSD mai sunt vehiculate două nume: Sorin Grindeanu și Gabriela Firea, însă, surse din partid susțin că, momentan, cei doi nu își doresc să intre în lupta pentru funcția de președinte.

Sorin Grindeanu ocupa funcția de președinte al ANCOM.

Editor: Robert Kiss