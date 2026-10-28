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Video Sorin Grindeanu și Marian Neacșu au ajuns la Guvern. Cei doi ar urma să discute cu Luca Niculescu

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sorin grindeanu și marian neacșu
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a ajuns la Palatul Victoria, însoțit de vicepremierul Marian Neacșu, și cel mai probabil va avea o discuție cu premierul Luca Niculescu. Întâlnirea are loc pe fondul tensiunilor legate de rectificarea bugetară, după ce social-democrații au spus că ar putea să o blocheze.

Sorin Grindeanu a ajuns la Palatul Victoria, miercuri, împreună cu vicepremierul Marian Neacșu. Cel mai probabil, liderul PSD va avea o discuție cu premierul Luca Niculescu.

Întâlnirea vine pe fondul tensiunilor legate de rectificarea bugetară, după ce social-democrații au spus că ar putea să blocheze rectificarea și să nu fie de acord cu aceasta dacă ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, nu va prezenta public care sunt datoriile și plățile amânate lăsate de fostul executiv.

Social-democrații susțin, potrivit surselor Digi24, că fostul premier Ilie Bolojan ar fi amânat aceste plăți tocmai pentru ca ele să nu fie incluse în calculul deficitului bugetar.

A existat un adevărat scandal pornind de la această poziție a social-democraților, pentru că liberalii au ieșit public și i-au atacat pentru faptul că blochează acum rectificarea bugetară, deși, în urmă cu doar câteva săptămâni, spuneau că este nevoie urgentă de un Guvern cu puteri depline, tocmai pentru a aloca bani instituțiilor care au rămas pe minus la finalul anului.

Social-democrații susțin că restanțele și datoriile Guvernului ar ajunge în acest moment la peste 40 de miliarde de lei. Sumele ar viza mai multe instituții, proiectele de dezvoltare derulate prin PNRR, banii pe care Guvernul îi datorează pentru magistrați, dar și alte decontări pe care executivul le-ar fi întârziat.

Editor : C.S.

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