Sorin Grindeanu spune că Nicușor Dan nu poate face referendum pe justiție: „Probabil că îşi doreşte să ia un puls al magistraţilor”

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că preşedintele Nicuşor Dan nu poate face referendum pe justiţie, el arătând că e mai degrabă „un soi de consultare” şi probabil că şeful statului îşi doreşte să ia pulsul magistraţilor, în acest moment.

„Nu există prevedere legală din acest punct de vedere, şi cred că a făcut şi precizări preşedintele. Cred că vrea să facă mai degrabă o consultare. Referendum nu se poate”, a declarat Sorin Grindeanu, la Gândul, despre anunţul preşedintelui Nicuşor Dan privind consultarea reprezentanţilor din justiţie printr-un referendum, potrivit News.ro.

Grindeanu a precizat că nu e vorba de nicio validare, pentru că nu e referendum. Liderul PSD a arătat că este mai degrabă „un soi de consultare”.

„Probabil că nu s-au folosit foarte bine termenele sau cuvintele pentru că această consultare i-ar da preşedintelui imagine... Sunt sigur că prevederi legale să faci referendum, din ce am văzut, nu există. Probabil că îşi doreşte să ia un puls al magistraţilor, în acest moment. Aşa am interpretat-o. Nu înseamnă că am eu dreptate. Nu am avut o discuţie din acest punct de vedere”, a mai spus Grindeanu.

Președintele Nicușor Dan a anunțat în decembrie că va iniția în luna ianuarie un referendum în cadrul corpului magistraților cu întrebarea: „Consiliul Superior al Magistratului acționează în interes public sau acționează în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?”. „Dacă vor spune în ansamblul lor că CSM acționează în interes public, vom continua discuțiile legislative, dar dacă magistrații, în majoritatea lor, vor spune că CSM nu reprezintă interesul public, ci al breslei, atunci CSM va pleca de urgență”, a afirmat șeful statului.

Decizia președintelui a venit în mijlocul scandalului declanșat de dezvăluirile din documentarul Recorder „Justiție capturată”, despre problemele din sistemul judiciar din România.

