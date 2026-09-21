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Sorin Grindeanu spune că premierul desemnat, Siegfried Mureşan, nu l-a contactat: „M-a sunat, în schimb, Ilie Bolojan”

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Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan la Palatul Parlamentului din București, 19 martie 2026. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că nu a fost contactat până acum de premierul desemnat, Siegfried Mureşan, în schimb preşedintele PNL, Ilie Bolojan, i-a cerut să se întâlnească.

Grindeanu a fost întrebat dacă de joi şi până astăzi a avut vreo discuţie cu premierul desemnat, Siegfried Mureşan, informează Agerpres.

„În mod normal, trebuia să mă caute domnia sa, cred, dacă ar fi vrut voturile de la noi. Nu s-a întâmplat lucrul acesta. (...) Sigur că mă aşteptam să fiu sunat. Aşa cred că era politicos dacă vrei voturile PSD, mai ales ştiind, eu am anunţat de joi seara, cred, că noi azi o să avem o şedinţă. Măcar din politeţe, dacă vrei voturile PSD, puteai să mă contactezi, puteai să transmiţi un mesaj, să fie ceva de acest tip”, a spus acesta într-o conferinţă de presă, la sediul central al PSD.

Sorin Grindeanu a afirmat că, în schimb, l-a căutat Ilie Bolojan.

„M-a sunat, în schimb, şi m-a căutat Ilie Bolojan. (...) M-a întrebat dacă săptămâna asta ne putem întâlni. Sigur. De-aia v-am spus că e Guvernul Bolojan 2.0. (...) Nu am stabilit (când va fi întâlnirea - n.r.). Nici nu ştiu de ce vrea să ne întâlnim”, a afirmat acesta.

Luni, premierul desemnat, Siegfried Mureşan, a anunţat într-un interviu că va discuta în primul rând cu grupurile parlamentare ale PNL, USR şi UDMR, iar ulterior va prezenta programul de guvernare şi grupului minorităţilor naţionale.

„Testul adevărului îl va da PSD”, care va trebui să decidă dacă vrea un Guvern proeuropean sau dacă se află într-un „parteneriat consolidat” cu AUR. De asta va depinde trecerea Guvernului, a subliniat Mureşan.

„Urmează momentul adevărului pentru PSD, să vedem dacă PSD chiar doreşte să susţină un Guvern proeuropean sau dacă îşi consolidează parteneriatul cu AUR. Toată lumea ştie că eu nu sunt pesedist, dar voi fi deschis dialogului şi... tot ce ţine de mine pentru a înlesni formarea unui Guvern şi trecerea acestui Guvern. Voi avea un dialog cu PSD. Cred că este firesc să fim deschişi, dar trebuie să înţelegem dacă dinspre ei există o disponibilitate reală la dialog sau dacă doar sunt în căutarea unor pretexte pentru a vota împotriva acestui Guvern”, a afirmat el.

Editor : Sebastian Eduard

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