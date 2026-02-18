Sorin Grindeanu a spus la Digi24 că ritmul lucrărilor în transporturi a scăzut față de anii anteriori, din cauza lipsei de predictibilitate în ceea ce privește plățile făcute către constructori. Fost ministru al Transporturilor, liderul PSD se arată pesimist din acest punct vedere. „Nu s-a plătit în modul în care au existat angajamente de plată la începutul anului, și atunci lucrul ăsta s-a văzut”, a afirmat Grindeanu.

„În transporturi, un domeniu la care țin foarte mult, pare că ritmul a scăzut și există o explicație simplă, deși anul acesta ar trebui să se termine, ar trebui să fie un an record pe tot ceea ce am lăsat acolo, pe ce au făcut și colegii. După mine, ar trebui să termine în jur de 250 km de autostradă anul acesta”, a spus Sorin Grindeanu la Digi24.

Sunt pesimist din acest punct de vedere, pentru că orice constructor serios, și orice beneficiar, de asemenea serios, care nu minte partenerii, trebuie să-i anunțe foarte clar – domnule, degeaba te apuci să lucrezi, să faci proiecte, să investești, că eu n-o să pot să te plătesc decât în ritmul acesta. Și atunci, ritmul anul trecut a scăzut. Lucrurile astea nu-mi plac, vă spun sincer.

Sorin Grindeanu spune că ritmul în care s-a lucrat anul trecut nu a fost ca în 2024, 2023 și chiar 2022.

„Am făcut parte din două guverne - Ciucă și Ciolacu. În 3 ani s-au făcut 400 km de autostradă, dar s-au făcut fiindcă a existat încredere reciprocă între mine, ca ministru, și echipa mea și constructori, pentru că le-am spus - în luna august vă pot plăti. Atât în septembrie, atât în octombrie, atât în noiembrie. N-a mai fost valabil acest lucru. N-a existat predictibilitate ca să fie mai clar.

Nu s-a plătit în modul în care au existat angajamente de plată la începutul anului, și atunci lucrul ăsta s-a văzut. Vă dau un exemplu: Trebuie să meargă până în august cu autostrada până la Pașcani. E acum până înainte de Bacău, până la Adjud mai trebuie Adjud - Bacău, Bacău - Pașcani. Suntem la limită, nu că n-are capacitate. Constructorul îl știm foarte bine, dar nu are Guvernul capacitate. Nu există o prioritizare și o încredere”, a adăugat liderul social-democraților.

Liderul PSD spune că nu știe ce cheltuieli vor fi la transporturi, pentru că încă nu a fost anunțat bugetul.

Sunt pesimist văzând cum a fost anul trecut - după mai, iunie am văzut un soi de lipsă de predictiblitate pe ritmicitatea în care se plătesc facturile, de exemplu la CNAIR. Eu cât am fost acolo ministru în cele două guverne, că nu vreau să fac diferențe, știam în fiecare lună, și constructorii știau în fiecare lună cât primesc.

„Eu sunt un adept al investițiilor”

„Aude un constructor că România intră în incapacitate de plată. Ce face un constructor care are 6.000 de angajați, cum are Umbrărescu și aude de la premier că ar putea intra în incapacitate de plată?

Vreau să văd bugetul. Prioritatea investițiilor reprezintă proiectele din PNRR, sigur, pentru că atunci se termină aceste proiecte și trebuie să facem eforturi pe acest segment, dar nu trebuie să lăsăm nici celelalte proiecte care sunt prin programele operaționale. Eu sunt un adept al investițiilor, am cerut de fiecare dată bani mai mulți la Ministerul Transporturilor. Am luat acel minister cu 14 miliarde buget în 2021 și l-am lăsat la 44”, a mai spus președintele PSD.

Editor : Liviu Cojan