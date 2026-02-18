Live TV

Exclusiv Grindeanu, nemulțumit de ce se întâmplă la Transporturi: „Lucrurile astea nu-mi plac”. Cine crede că e vinovat

Data actualizării: Data publicării:
autostrada in lucru
Foto: Cristian Pistol / Facebook
Din articol
„Eu sunt un adept al investițiilor”

Sorin Grindeanu a spus la Digi24 că ritmul lucrărilor în transporturi a scăzut față de anii anteriori, din cauza lipsei de predictibilitate în ceea ce privește plățile făcute către constructori. Fost ministru al Transporturilor, liderul PSD se arată pesimist din acest punct vedere. „Nu s-a plătit în modul în care au existat angajamente de plată la începutul anului, și atunci lucrul ăsta s-a văzut”, a afirmat Grindeanu.

„În transporturi, un domeniu la care țin foarte mult, pare că ritmul a scăzut și există o explicație simplă, deși anul acesta ar trebui să se termine, ar trebui să fie un an record pe tot ceea ce am lăsat acolo, pe ce au făcut și colegii. După mine, ar trebui să termine în jur de 250 km de autostradă anul acesta”, a spus Sorin Grindeanu la Digi24.

Sunt pesimist din acest punct de vedere, pentru că orice constructor serios, și orice beneficiar, de asemenea serios, care nu minte partenerii, trebuie să-i anunțe foarte clar – domnule, degeaba te apuci să lucrezi, să faci proiecte, să investești, că eu n-o să pot să te plătesc decât în ritmul acesta. Și atunci, ritmul anul trecut a scăzut. Lucrurile astea nu-mi plac, vă spun sincer.

Sorin Grindeanu spune că ritmul în care s-a lucrat anul trecut nu a fost ca în 2024, 2023 și chiar 2022.

„Am făcut parte din două guverne - Ciucă și Ciolacu. În 3 ani s-au făcut 400 km de autostradă, dar s-au făcut fiindcă a existat încredere reciprocă între mine, ca ministru, și echipa mea și constructori, pentru că le-am spus - în luna august vă pot plăti. Atât în septembrie, atât în octombrie, atât în noiembrie. N-a mai fost valabil acest lucru. N-a existat predictibilitate ca să fie mai clar.

Nu s-a plătit în modul în care au existat angajamente de plată la începutul anului, și atunci lucrul ăsta s-a văzut. Vă dau un exemplu: Trebuie să meargă până în august cu autostrada până la Pașcani. E acum până înainte de Bacău, până la Adjud mai trebuie Adjud - Bacău, Bacău - Pașcani. Suntem la limită, nu că n-are capacitate. Constructorul îl știm foarte bine, dar nu are Guvernul capacitate. Nu există o prioritizare și o încredere”, a adăugat liderul social-democraților.

Liderul PSD spune că nu știe ce cheltuieli vor fi la transporturi, pentru că încă nu a fost anunțat bugetul.

Sunt pesimist văzând cum a fost anul trecut - după mai, iunie am văzut un soi de lipsă de predictiblitate pe ritmicitatea în care se plătesc facturile, de exemplu la CNAIR. Eu cât am fost acolo ministru în cele două guverne, că nu vreau să fac diferențe, știam în fiecare lună, și constructorii știau în fiecare lună cât primesc.

„Eu sunt un adept al investițiilor”

„Aude un constructor că România intră în incapacitate de plată. Ce face un constructor care are 6.000 de angajați, cum are Umbrărescu și aude de la premier că ar putea intra în incapacitate de plată?

Vreau să văd bugetul. Prioritatea investițiilor reprezintă proiectele din PNRR, sigur, pentru că atunci se termină aceste proiecte și trebuie să facem eforturi pe acest segment, dar nu trebuie să lăsăm nici celelalte proiecte care sunt prin programele operaționale. Eu sunt un adept al investițiilor, am cerut de fiecare dată bani mai mulți la Ministerul Transporturilor. Am luat acel minister cu 14 miliarde buget în 2021 și l-am lăsat la 44”, a mai spus președintele PSD.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
robert negoita
1
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
Alexandru Muraru și Marcel Ciolacu.
2
Alexandru Muraru (PNL), despre Marcel Ciolacu: Nu îşi poate justifica diploma de...
putin
3
Rusia e pregătită „să folosească forța militară” în Suedia, dezvăluie un raport al...
dan mihalache
4
Nicușor Dan l-a rechemat pe Dan Mihalache din funcția de ambasador al României în Cipru
Peisaj de iarnă în românia
5
Urmează „cel mai sever episod de iarnă”, avertizează șefa ANM. Cod portocaliu de ninsori...
Scandal de proporții! Ucraina a luat o decizie radicală, după ce Rusia a dat lovitura
Digi Sport
Scandal de proporții! Ucraina a luat o decizie radicală, după ce Rusia a dat lovitura
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
sri inquam octav ganea
Profilul șefilor SRI și SIE în viziunea lui Sorin Grindeanu: Să nu transforme serviciile în anexe ale unor partide sau ONG-uri
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan.
Este Bolojan „un dur”? Grindeanu explică relația sa cu premierul: „Nu ne trimitem inimioare pe Whatsapp”
JDS GRINDEANU 180226_26803
Ce măsuri ar fi luat Sorin Grindeanu dacă era premier în locul lui Ilie Bolojan: „La TVA cred că m-aș fi gândit de două ori”
JDS GRINDEANU 180226_54421
Răspunsul pe care  l-a dat Sorin Grindeanu, întrebat dacă va fi următorul prim-ministru, din 2027
Graph Showing downtrend, Business Idea Down, business finance concept, business decline
Măsura despre care Sorin Grindeanu crede că ar fi scăpat România de recesiune tehnică
Recomandările redacţiei
grindeanu bolojan
Sorin Grindeanu, despre anunțul lui Ilie Bolojan privind continuarea...
radu miruta
Anunțul de ultimă oră al ministrului Apărării, Radu Miruță, cu...
Theo Francken
Ministrul belgian al Apărării către Merz: „Te-aș ruga să taci din...
sua china relatii externe_shutterstock_114785761
Tensiuni între SUA și China: Washingtonul susține că Beijingul a...
Ultimele știri
Casa Albă îi cere Iranului să încheie un acord, după ce Trump a sugerat posibilitatea unor atacuri militare din partea SUA
Ce au discutat liderii Coaliției cu Nicușor Dan. Grindeanu: „Atmosfera a fost una care nu s-a potrivit cu ceea ce a apărut în presă”
Sorin Grindeanu vorbește despre contribuția PSD la decizia CCR. Ce spune despre conflictul dintre Executiv și Justiție
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii au noroc la bani din 18 februarie 2026. Destinul le împinge spre decizii importante
Cancan
Călăul lui Gheorghe Chindriș, dezvăluiri uluitoare. Motivul pentru care tânărul de 26 de ani l-a ucis pe...
Fanatik.ro
Cât au ajuns să coste două nopți de cazare la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Ofertă surpriză și...
editiadedimineata.ro
Jurnalist elvețian: Standard dublu la Jocurile Olimpice în favoarea sportivilor israelieni. Postul public i-a...
Fanatik.ro
Limba română, propusă ca materie de studiu şi examen în şcolile din Marea Britanie. Istoric: „Este a treia...
Adevărul
Rușii din prima linie se plâng de o alternativă internă la Starlink: „Sunt de tot rahatul”
Playtech
Câți bani câștigă, de fapt, iubita lui Ilie Bolojan. Venitul lunar al asistentei medicale din Oradea
Digi FM
Diana Dumitrescu, o nouă decizie drastică după ce s-a pocăit: „Mi-am dat viața Domnului și îl las să o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
L-a făcut ”praf” pe Chivu: ”Să-și clătească gura când vorbește despre tatăl meu! Asta arată meschinăria lui”
Pro FM
Cum arată azi, la 53 de ani, Darren Hayes de la Savage Garden. În 2025 a suferit un accident care l-a lăsat...
Film Now
De ce a murit Victoria Jones, fiica actorului Tommy Lee Jones. Ce au descoperit medicii legiști
Adevarul
Escrocherie spectaculoasă în Spania: un tânăr s-a cazat la hoteluri de lux și a plătit doar un cent...
Newsweek
Grindeanu, noi informații despre ajutoarele la pensie din această primăvară. „Banii vor fi în buget”
Digi FM
Conacul lui Charlie Watts, scos la vânzare. Regretatul baterist de la The Rolling Stones a fost fascinat de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Poluarea aerului poate contribui în mod direct la apariţia unei boli grave. Cei care au suferit un AVC sunt...
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Calista Flockhart și Harrison Ford, sărut romantic pe pista aeroportului. Căsătoriți de 15 de ani, la fel de...
UTV
Loredana Groza vorbește despre relația dintre Iulia Vântur și Salman Khan. „Un bărbat care știe cum să...