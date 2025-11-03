Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că va propune în coaliţie, marţi, în continuare, formarea unui grup de lucru pentru pensiile magistraţilor, care să vină cu o lege pe care coaliţia poate să o accepte sau nu.

Sorin Grindeanu a fost întrebat dacă va fi o decizie finală în coaliţie, în legătură cu pensiile magistraţilor.

„Eu mi-aş dori, fiindcă eu cred că mâine, dacă nu chiar azi, se împlinesc două săptămâni de la decizia CCR-ului de respingere a acelei legi. Şi de două săptămâni batem pasul pe loc. În schimb, termenul de 28 noiembrie rămâne”, a arătat preşedintele interimar al PSD.

Grindeanu a arătat că este „cel puţin contrariat în acest moment”.

„În urmă cu vreo 10 zile, când eu am avut o întâlnire, fără să discut niciun fel de amănunte, dar niciun fel de amănunte legate de perioade de tranziţie, de cuantum şi de toate celelalte, am fost atacat în toate felurile că negociez cu justiţia şi fac de fel, nefăcând lucrul ăsta. Eu am avut acea întâlnire, doar să-i întreb dacă sunt dispuşi să vină la un grup de lucru. Am avut o coaliţie săptămâna trecută, unde premierul şi-a păstrat linia, spunând că nu negociem nimic, nu schimbăm nimic, nu facem nimic. (..) Dintr-o dată negociem cu magistraţii?”, a spus Grindeanu.

Liderul interimar a mai spus că va propune în coaliţie în continuare formarea acelui grup de lucru care, în termen de câteva zile, să vină cu o lege pe care coaliţia poate să o accepte sau nu, fiindcă e o decizie politică.

„Putem să rămânem la prima formă şi să vedem dacă trece constituţional, pe fond, pentru că a fost respinsă pe formă, sau facem acest grup de lucru, tot de 10 zile, spun, care vină cu o lege”, a explicat Grindeanu.

