Sorin Grindeanu susține că a dejucat „planul politic” al lui Ilie Bolojan: „Să iasă din campania electorală”

Sorin Grindeanu îl acuză pe Ilie Bolojan că, din momentul în care a preluat funcția de prim-ministru, „a încolțit un proiect politic” din care scopul ar fi crearea unui pol de dreapta în jurul premierului și creșterea polului suveranist, în așa fel încât premierul să câștige alegerile prezidențiale din 2030. „Să pună pauză, să facem Guvernul, și după e treaba lui ce face, să revină în campanie”, i-a transmis președintele PSD lui Ilie Bolojan.

„Să lase orgoliile deoparte, Ilie Bolojan. Să iasă din campania electorală, pentru că domnul Bolojan este într-o campanie electorală prezidențială, a început-o cu patru ani înainte”, a declarat Sorin Grindeanu, în cadrul unui interviu susținut la Adevărul.

Șeful PSD susține că știe și ce proiect politic „a încolțit” în mintea lui Ilie Bolojan, imediat după ce a preluat funcția de prim-ministru.

„Spune: eu trebuie să fac ceva pe dreapta, cu USR, iar pe partea cealaltă să existe un pol suveranist, iar între cele două: centru, centru-stânga sau centru-dreapta, să nu mai conteze, iar tot timpul noi (n.r. Polul de dreapta) vom fi cei buni, pentru că acel pol suveranist nu va putea face diverse lucruri din punct de vedere european”, a explicat Sorin Grindeanu.

Potrivit lui Sorin Grindeanu, „dovada” ar fi că, în ultima perioadă, „dușmanul politic al PNL și USR nu a fost AUR, ci PSD”.

Șeful PSD a făcut un apel către Ilie Bolojan pentru a relua negocierile între social-democrați, liberali și USR pentru formarea unui nou Guvern.

„Să pună pauză, să facem guvernul, și după e treaba lui ce face, să revină în campanie (...) Hai să facem acești pași, după aceea intră înapoi în campanie pentru prezidențiale, vom vedea ce va fi în 2030”, a fost apelul lui Sorin Grindeau pentru Ilie Bolojan.

