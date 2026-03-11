Live TV

Sorin Grindeanu: Suveranitatea autentică nu se construiește prin izolare, ci prin stabilitate și alianțe solide

Data actualizării: Data publicării:
sorin grindeanu face declaratii la motiunea de cenzura
Sorin Grindeanu. Foto: Captură Digi24

Suveranitatea autentică nu se construiește prin izolare sau gesturi simbolice, ci prin stabilitate și alianțe solide, a declarat liderul PSD Sorin Grindeanu, miercuri, în ședința de plen comun în care se dezbate cererea SUA privind dislocarea unor forțe și echipamente militare pe teritoriul României.

„Ne aflăm într-un context de securitate internațional fără precedent. Conflictul din Orientul Mijlociu se suprapune peste războiul din Ucraina, aflat deja într-o fază prelungită. Acest cumul de tensiuni obligă Uniunea Europeană și NATO să își adapteze rapid și realist abordările economice și militare. România, ca stat membru al ambelor structuri, are nu doar dreptul, ci și responsabilitatea de a contribui activ la consolidarea securității regionale, în special în zona Sud-Estul Europei și la Marea Neagră”, a declarat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a atras atenția că poziționarea noastră strategică pe Flancul Estic ne conferă un rol esențial în contracararea riscurilor de securitate, iar acest rol nu poate fi asumat doar declarativ, ci prin decizii concrete și coerente.

„În acest cadru, aprobarea solicitării Statelor Unite reprezintă un gest firesc și necesar. Este un semnal clar că România își respectă angajamentele și că este un partener serios, capabil să contribuie efectiv la securitatea proprie și a aliaților săi. O alianță puternică se bazează pe încredere reciprocă și consecvență. Ezitările sau retragerile din fața responsabilităților asumate slăbesc relațiile dintre aliați și pot genera vulnerabilități periculoase. Principalul nostru aliat strategic este cel care continuă să asigure cea mai solidă umbrelă de securitate în fața amenințărilor externe”, a adăugat Grindeanu.

Politicianul a subliniat beneficiile majore pe care le-a adus parteneriatul strategic cu SUA.

„Parteneriatul Strategic cu Statele Unite a adus României beneficii majore: integrarea în NATO, sprijin pentru intrarea în Spațiul Schengen, stabilitate, securitate și protecție într-o regiune marcată de conflicte. Astăzi pacea și siguranța de care ne bucurăm sunt, în mare măsură, rezultatul acestui Parteneriat. Votul pentru această decizie este un vot pentru siguranța reală a României. Este o dovadă de responsabilitate, de consecvență și de maturitate ca Stat Aliat.

Suveranitatea autentică nu se construiește prin izolare sau gesturi simbolice, ci prin stabilitate, alianțe solide și decizii care protejează interesul național pe termen lung,” a precizat liderul PSD.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
erdogan
1
Prima reacție a lui Erdogan după ce Iranul a lansat încă o rachetă balistică spre Turcia
Conceptual image of war between Israel and Iran, using flag, sunset and silhouette
2
Alertă după ce SUA au interceptat mesaje criptate: Iranul ar putea activa celule „în...
emmanuel macron
3
Reacția Iranului la anunțul lui Macron privind o misiune navală „fără precedent” în...
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
4
Băsescu, despre cererea SUA de a trimite militari la baza Kogălniceanu: Trump îşi caută...
Israel launched new airstrikes on Beirut
5
Spania avertizează Israelul că o invazie terestră a Libanului ar fi „o greşeală imensă”
ADIO, SUA! Iran a făcut marele anunț, după 12 zile de război
Digi Sport
ADIO, SUA! Iran a făcut marele anunț, după 12 zile de război
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Cristina-Cileacu_avatar_1771411709
România, pusă la test: Washington a cerut acces la bazele noastre militare pentru războiul din Orientul Mijlociu
alexandru muraru
România trebuie să vorbească pe măsura istoriei. În vremuri periculoase, democrațiile supraviețuiesc prin adevăr și curaj
soldați și rachete în ucraina
Analiză ISW: Rusia a început să piardă teritorii în Ucraina pentru prima dată din 2023. Care sunt motivele
Russia Ukraine
O grenadă a fost găsită în corpul unui soldat decedat returnat de Rusia în Cernăuți
pret petrol global sonde
Zeci de țări vor elibera o cantitate record de petrol din rezervele de urgență, pe fondul creșterii prețurilor
Recomandările redacţiei
sedinta in camera deputatilor
Cererea SUA de a trimite noi forțe în România a fost adoptată într-o...
nicusor da da noroc cu volodimir zelenski
Nicușor Dan îl primește joi, la Cotroceni, pe Volodimir Zelenski...
george simion vorbeste in parlament
George Simion, despre dislocarea în România a unor capabilităţi...
Ursula von der Leyen.
Ursula von der Leyen, după ce Rusia a spus că poate furniza din nou...
Ultimele știri
Pedro Sanchez: „Rețelele sociale sunt un stat eșuat”. Spania lansează un sistem pentru monitorizarea conținutului instigator la ură
Domeniul pentru care Germania oferă salarii de 4.000 de euro, dar nu găsește suficienți angajați
O femeie din Satu Mare spune că mascații au intrat peste ea și fiica de 12 ani. Poliția: percheziția a fost făcută legal
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
La un pas de tragedie cu o oră înainte de nuntă: “Mă pregăteam fericită, iar în următoarea clipă aveam un...
Cancan
ULTIMELE clipe din viața lui Octavian Palferenț, pilotul militar care a murit încercând să salveze un câine
Fanatik.ro
Ia CFR Cluj licenţa?! Iuliu Mureşan a dat ultimele detalii despre situaţia financiară: „Suntem monitorizaţi...
editiadedimineata.ro
Deepfake-uri și încercări de influențare marchează campania electorală din Ungaria
Fanatik.ro
Dan Șucu, gata să dea o nouă lovitură în afaceri. Milionarul poate încasa 130.000.000 de euro
Donald Trump la telefon
Trump declară că războiul din Iran se va termina în curând, că „practic nu mai este nimic” de atacat (Axios)
Playtech
Ce trebuie să faci dacă ai lovit o mașină în parcare și nu găsești proprietarul
Digi FM
Daciana Sârbu, despre deschiderea de a-și asuma o relație cu un bărbat mai tânăr după divorț: "Toată viața am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Răsturnare de situație în cazul lui Mirel Rădoi! Ce contract a semnat, de fapt
Pro FM
Benny Blanco, prima reacție după scandalul „picioarelor murdare”. Ce spune artistul despre igiena sa: „Știu...
Film Now
Ce spune Harvey Weinstein despre relația fostei lui soții cu Adrien Brody: "Georgina a suferit teribil din...
Adevarul
Ce va pune capăt războiului SUA împotriva Iranului, potrivit unui înalt oficial iranian
Newsweek
Ministerul Muncii contrazice guvernul: 3.000.000 pensionari iau ajutor la pensie până la 1.000 lei DOCUMENT
Digi FM
Motivul pentru care Șerban Huidu nu a făcut închisoare pentru accidentul cu trei morți din 2011: „Cu asta am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce râsul este contagios. Explicația din spatele unui gest aparent banal
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Mickey Rourke, evacuat oficial din casa sa din Los Angeles. Actorul a pierdut locuința după o datorie de...
UTV
Theo Rose a publicat imagini rare cu mama ei. Artista spune că Nina Diaconu „a devenit mai frumoasă odată cu...