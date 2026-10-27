Sorin Grindeanu: Toleranţă zero pentru actele de sabotaj ale Federaţiei Ruse pe teritoriul României. Nu pot rămâne nesancţionate

Liderul PSD Sorin Grindeanu anunţă toleranţă zero pentru actele de sabotaj şi de diversiune orchestrate de Federaţia Rusă pe teritoriul României, după ce SRI a publicat mai multe informații despre o rețea coordonată direct de către Rusia care a încercat să saboteze fabrica de armament de la Carfil din România. „Astfel de acte nu pot rămâne nesancţionate”, a transmis Grindeanu.

„Toleranţă zero pentru actele de sabotaj şi de diversiune orchestrate de Federaţia Rusă pe teritoriul României! Nu vom accepta nicio încălcăre a suveranităţii şi securităţii statului român, iar astfel de acte nu pot rămâne nesancţionate”, a transmis preşedintele Camerei Deputaţilor pe Facebook.



Preşedintele PSD precizează că „incendiul de la fabrica de armament din Braşov arată agresiunea hibridă la care recurge statul rus, parte a unui registru mai larg unde se suprapune escaladarea din bazinul Mării Negre - prin recentele atacuri cu drone”.

„Aceste incidente nu pot fi considerate accidentale. Ele demonstrează o strategie îndreptată împotriva statelor NATO. De aceea, securitatea naţională trebuie întărită, iar rolul instituţiilor de forţă este esenţial în această perioadă cu provocări multiple, mai ales în ceea ce priveşte prevenţia”, subliniază Sorin Grindeanu.



„Protejarea românilor şi a infrastructurii critice a României sunt prioritatea noastră numărul unu”, mai spune Grindeanu.

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Editor : A.P.