Live TV

Sorin Grindeanu: Toleranţă zero pentru actele de sabotaj ale Federaţiei Ruse pe teritoriul României. Nu pot rămâne nesancţionate

Data actualizării: Data publicării:
Sorin Grindeanu
Sorin Grindeanu. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Liderul PSD Sorin Grindeanu anunţă toleranţă zero pentru actele de sabotaj şi de diversiune orchestrate de Federaţia Rusă pe teritoriul României, după ce SRI a publicat mai multe informații despre o rețea coordonată direct de către Rusia care a încercat să saboteze fabrica de armament de la Carfil din România. „Astfel de acte nu pot rămâne nesancţionate”, a transmis Grindeanu.

„Toleranţă zero pentru actele de sabotaj şi de diversiune orchestrate de Federaţia Rusă pe teritoriul României! Nu vom accepta nicio încălcăre a suveranităţii şi securităţii statului român, iar astfel de acte nu pot rămâne nesancţionate”, a transmis preşedintele Camerei Deputaţilor pe Facebook.

Preşedintele PSD precizează că „incendiul de la fabrica de armament din Braşov arată agresiunea hibridă la care recurge statul rus, parte a unui registru mai larg unde se suprapune escaladarea din bazinul Mării Negre - prin recentele atacuri cu drone”.

„Aceste incidente nu pot fi considerate accidentale. Ele demonstrează o strategie îndreptată împotriva statelor NATO. De aceea, securitatea naţională trebuie întărită, iar rolul instituţiilor de forţă este esenţial în această perioadă cu provocări multiple, mai ales în ceea ce priveşte prevenţia”, subliniază Sorin Grindeanu.

„Protejarea românilor şi a infrastructurii critice a României sunt prioritatea noastră numărul unu”, mai spune Grindeanu.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ce se împarte de Sf. Dumitru. Foto Getty Images
1
Ce se împarte de Sfântul Dumitru 2026: Preotul explică lista alimentelor permise pentru...
U.S.-WASHINGTON D.C.-TRUMP-HUNGARY-PM-MEETING
2
Trump îl consideră pe Orban „candidatul ideal” pentru una dintre cele mai importante...
Aleksandar Vucic și Vladimir Putin.
3
Prima reacție a Rusiei după înfrângerea aliatului său, Aleksandar Vucic, în alegerile din...
electrician captura
4
Planul german: ziua de muncă de 12 ore. Se iau în calcul reducerea numărului de muncitori...
aleksandar vucic pierde alegerile din serbia
5
Aleksandar Vucic și-a recunoscut înfrângerea în alegerile din Serbia. „Este clar că am...
Redactorul-şef al France Football a “rupt” tăcerea: cum a pierdut Lamine Yamal Balonul de Aur 2026
Digi Sport
Redactorul-şef al France Football a “rupt” tăcerea: cum a pierdut Lamine Yamal Balonul de Aur 2026
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Rețea coordonată din Rusia, care voia sabotarea fabricii Carfil din Brașov, identificată de SRI.
Directorul CARFIL Brașov, despre tentativa de sabotaj: „Am crezut că e o răzbunare”. Fabrica fusese avertizată încă din primăvară
Alexander Stubb si Jonas Gahr Stoere
Preşedintele Finlandei şi premierul Norvegiei au vorbit la telefon cu Putin despre războiul din Ucraina
ucraina dsns
Ucraina a doborât doar două din cele 16 rachete lansate de Rusia noaptea trecută. Zelenski cere mai multe interceptoare
Rețea coordonată din Rusia, care voia sabotarea fabricii Carfil din Brașov, identificată de SRI.
Generalul (r) Bălăceanu, după acțiunile de sabotaj ale Rusiei în România: Trebuie să acționăm rapid pentru modificarea Codului Penal
luca niculescu foto facebook
Premierul Luca Niculescu condamnă acțiunile de sabotaj ale Rusiei în România: „Astfel de atacuri sunt inacceptabile”
Recomandările redacţiei
Luca Niculescu
Luca Niculescu, la Chişinău: Nu dorim să creştem taxele şi...
tanar la ghidonul unei trotinete electrice
Tinerii sub 18 ani nu vor mai putea închiria trotinete electrice în...
nicusor dan profimedia
Reacția lui Nicușor Dan, după ce SRI a devoalat rețeaua de sabotaj...
Rumen Radev
Rumen Radev sugerează că România e de vină pentru recentele atacuri...
Ultimele știri
Valea Saulei a fost declarată a treia arie naturală protejată din Capitală. Zona adăpostește peste 350 de specii sălbatice
„Două țări”. Premierul Niculescu refuză să răspundă dacă susține sau nu unirea cu Republica Moldova. Ce spune despre aderarea la UE
(P) Program de salarizare: 7 criterii esențiale când alegi soluția pentru compania ta
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Bianca Drăgușanu a aflat pe propria piele cât de scumpe pot fi regulile din Dubai: „M-a sunat un avocat”. De...
Cancan
Ce poreclă rușinoasă i-a dat prințesa Bianca ispitei Daniela Pană de la Insula Iubirii
Fanatik.ro
România are un nou selecţioner la handbal masculin! Sandu Iacob a fost prezentat oficial. Update exclusiv
editiadedimineata.ro
OMS, îndemnată să trateze dezinformarea climatică drept o amenințare pentru sănătate
Fanatik.ro
„Poftim? Plec acasă cu primul avion!”. Prima reacție a lui Marius Șumudică la aflarea veștii că CFR Cluj ar...
Adevărul
„Un cutremur pe scena politică”. Reforma administrației poate schimba raportul de forțe dintre partide
Digieconomic
Cât costă înmatricularea unei mașini aduse din străinătate în 2026. Ce taxe trebuie să plătești
Digi FM
Iubita tinerică a fostului Balon de Aur e model și pozează în costum de baie. E cu 38 de ani mai mică decât el
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Harry Kane a început să vorbească și cei din sală cu greu și-au putut stăpâni lacrimile: "Atât vreau să-ți...
Pro FM
Merge zilnic la mormântul starului rock pe care l-a iubit 40 de ani. Ultimele ore din viața lui: "M-a rugat...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Natalie Portman, despre partea întunecată a copilăriei la Hollywood: „Eram prezentată ca o Lolita sexualizată”
Adevarul
Bolnav de cancer în stadiu avansat, s-a întors să-şi trăiască ultimele zile în România, dar a fost arestat...
Newsweek
Nou scenariu pentru indexarea pensiilor. Creștere de 5% și ajutoare pentru pensionarii cu pensii mici
Digi FM
Donald Trump, acuzat de viol de o regină a frumuseții născută la Cluj. Beatrice Keul susține că a fost...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce să mănânci pentru a reduce riscul de pietre la rinichi. 5 alimente recomandate de specialiști
Digi Animal World
Descoperirea șocantă făcută de un bărbat într-un tomberon: „Nu te aștepți să vezi așa ceva în gunoi”
Film Now
La 84 de ani, Harrison Ford dovedește că vârsta e doar un număr. Actorul, pe bicicletă de-a lungul coastei...
UTV
Mădălina Ghenea își toarnă lapte pe frunte de 15 ani. Ce presupune ritualul neobișnuit la care apelează...