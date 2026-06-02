Video Șoșoacă apără Rusia în cazul dronei de la Galați, în direct la televiziunea Kremlinului: „Ne puteți ataca și azi, și mâine”

Diana Iovanovici Șoșoacă. Foto. Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Preșdinta S.O.S România, Diana Șoșoacă, a avut o intervenție la televiziunea Russia Today, după ce o dronă rusească a lovit un bloc din Galați, în timpul căreia a acuzat NATO și Uniunea Europeană că vor să forțeze țara noastră să atace Rusia. Mai mult, aceasta ia apărarea Kremlinului, afirmând că cel mai probabil Ucraina e de vină pentru incident.

Șoșoacă a declarat că autoritățile române nu au nicio concluzie după incidentul de la Galați, pentru că nu a fost făcută nicio investigație.

„Partidul S.O.S România cere investigații internaționale pentru că nu a fost făcută nicio investigație până acum și nu există nicio concluzie. Sunt doar presupuneri”, a declarat Șoșoacă.

Însă această declarație nu este adevărată. Ministerul Apărării a transmis detalii din raportul tehnic cu privire la incidentul din Galați şi a explicat faptul că a fost o dronă kamikaze, de fabricaţie rusească.

Mai mult, potrivit MApN, probele ridicate de la fața locului sunt identice cu cele ale resturilor de drone recuperate anterior de la Ceatalchioi/Tulcea, Galaţi, Grindu/Tulcea sau Luncaviţa/Tulcea.

Totodată, Șoșoacă ia apărarea Moscovei, afirmând că cel mai probabil Ucraina e de vină pentru incidentul de la Galați.

„S-a mai întâmplat în trecut, au căzut drone pe teritoriul nostru și autoritățile din române au spus că sunt din Rusia, dar după câteva săptămâni au descoperit că de fapt au fost niște greșeli din Ucraina”, a mai spus ea.

În cadrul intervenției la televiziunea rusă, Șoșoacă a acuzat NATO că vrea să forțeze România să atace Rusia.

„Este o altă încercare nu doar a lui Zelenski, dar a NATO și a Ursulei von der Leyen de a împinge România să atace Rusia și să avem un război. (...) Avem un rol strategic important, dar asta nu înseamnă că Uniunea Europeană și NATO ne pot pune să fim sclavii lor și să fim uciși în interesul lor”, a declarat șefa S.O.S România.

Ea a mai afirmat, fără dovezi, că românii nu au fost de acord cu contractul SAFE.

„Românii nu au vrut să fie semnat contractul SAFE de Guvern pentru că nu vor să fie în război cu Rusia, nu vrem război cu nimeni, vrem pace. (...) E totul despre bani, despre contractele Armatei, contractele SAFE cu Uniunea Europeană”, susține aceasta.

În același timp, Șoșoacă critică Ucraina pentru faptul că nu a doborât drona înainte ca aceasta să ajungă pe teritoriul României. 

„Dacă autoritățile știu că drona e a Rusiei, înseamnă că a trecut peste Ucraina, iar noi plătim mulți bani Ucrainei. Cetățenii noștri mor de foame pentru că ajutăm Ucraina și atunci de ce sistemul lor de apărare nu a doborât drona? Nimeni nu răspunde la această întrebare. Mă întreb ce face Armata României, soldații ar fi trebuit să o doboare. Acum avem oameni răniți, un băiat de 14 ani și mama lui. Românii sunt nervoși pentru că au realizat că Ilie Bolojan i-a mințit din nou”, a declarat ea.

Șoșoacă mai susține că România nu are apărare și că Uniunii Europene nu îi pasă de țara noastră.

„Dacă ne-ați putut ataca aseară, așa ne puteți ataca și azi, și mâine. Așadar cu acest contract într-un an sau doi cui vor da drone? României? Noi nu avem apărare. Noi suntem doar oameni morți pentru Germania, Franța, Ursula von der Leyen și pentru aceste puteri ale Uniunii Europene care vor să distrugă întreaga Europă, Rusia și China”, a mai spus eurodeputata S.O.S România.

Reamintim că preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, duminică, că drona prăbuşită la Galaţi este Geran-2, de provenienţă rusească, subliniind că România nu va ignora şi nu va minimaliza niciun incident care pune în pericol viaţa cetăţenilor săi, securitatea naţională sau suveranitatea statului român.

„Aceasta este concluzia fără dubiu a raportului tehnic finalizat de specialiştii statului român. Ancheta a stabilit acest lucru pe baza unui ansamblu consistent de probe tehnice. Pe fragmentele recuperate a fost identificată inscripţia în caractere chirilice (...) , iar componentele electronice, sistemele de navigaţie, modulele de comandă, motorul şi elementele constructive analizate prezintă similitudini până la identitate cu cele ale altor drone Geran-2 recuperate anterior pe teritoriul României şi identificate cu certitudine ca fiind fabricate în Federaţia Rusă”, a comunicat preşedintele român.

În urma incidentului, Bucureştiul a decis să închidă Consulatul General al Rusiei din Constanţa şi să-l declare pe consulul rus persona non grata.

În replică, Rusia a amenințat că va lua măsuri.

„Acțiunile neprietenoase ale autorităților române cu siguranță nu vor rămâne fără răspuns. Măsuri specifice vor fi anunțate ulterior”, a răspuns Maria Zaharova, potrivit transcrierii declarațiilor, publicate pe site-ul Ministerului rus de Externe.

