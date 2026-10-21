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Video Șoșoacă cântă prohodul UE la televiziunea lui Putin și spune că cei care au devastat Parisul sunt „niște copii asupriți de dictatură”

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Diana Șoșoacă, SOS Romania
Diana Șoșoacă. Inquam Photos / Gyozo Baghiu
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Eurodeputatul Diana Șoșoacă a avut o nouă intervenție la vârful de lance al propagandei ruseșit, televiziunea Russia Today (n.red. interzisă în UE), în care a perorat cu o poftă pantagruelică principalele linii ale metodicikăi Kremlinului. Șefa SOS a declarat că ciobanii români au fost bătuți în București de jandarmi francezi, iar UE va dispărea până în 2028-2030.

Diana Șoșoacă este cel mai cunoscut politician din România care își asumă deschis faptul că este pro-rus și nu ratează nici cea mai mică ocazie pentru a da curs invitațiilor la Moscova, Sankt Petersburg sau la televiziunile propagandistice ale Kremlinului.

În ultima apariție la infamul post de televiziune dedicat propagandei exterioare, RT, Șoșoacă a făcut o veritabilă salată din teorii ale conspirației și linii propagandistice aprobate de către Kremlin.

Comentând protestele violente din Franța care s-au transformat în adevărate lupte de stradă în urma cărora zeci de magazine au fost jefuite, mașine și chiar o primărie incendiată, Șoșoacă a spus că cei care au provocat violențele sunt „jandarmii infiltrați în civil”. 

Eurodeputata a mai spus că cei care au ieșit în stradă sunt „niște bieți copii asupriți de dictatură” care s-au săturat de faptul că UE „trimite toți banii în Ucraina”. 

Șoșoacă nu a ratat ocazia să readucă în discuție și protestele ciobanilor din București. Aceasta a susținut că oamneii ieșiți în Piața Victoriei au fost bătuți de către „jandarmi aduși din Franța”.

În cadrul aceleiași intervenții oficialul a afirmat că Uniunea Europeană se va dezintegra și va dispărea până în 2028, 2030.

Amitim, în Rusia protestele sunt categoric interzise, iar persoanele care ies pe stradă chiar și cu o simplă foaie albă sunt săltate de către forțele de ordine.

De asemenea, Moscova a interzis complet rețelele sociale pe care își transmite Șoșoacă live-urile din Parlamentul European. 

Întreaga intervenție a Dianei Șoșoacă poate fi urmărită AICI

Editor : Alexandru Rotaru

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