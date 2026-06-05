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Video Șoșoacă îi spune lui Putin, la Sankt Petersburg, că românii nu-l urăsc: „Nu vrem să ajutăm Ucraina, dar România e condusă de Bruxelles”

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Diana Șoșoacă la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, Rusia
Diana Șoșoacă la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg. Foto: Facebook/Diana Șoșoacă
Din articol
Selfie cu Maria Zahavora

Președinta SOS România, eurodeputata Diana Șoșoacă, i-a transmis lui Vladimir Putin, la Forumul de la Sankt Petersburg, că românii îl iubesc și nu îi poartă pică, precum și că românii nu doresc să susțină Ucraina cu bani și arme, însă țara noastră este condusă de Bruxelles. De asemenea, ea i-a spus liderului de la Kremlin că nu poate să îi transmită salutări din partea șefului statului Nicușor Dan, deoarce nu avem un președinte, din punctul ei de vedere.

„Numele meu este Diana Iovanovici Șoșoacă și sunt membră a Parlamentului European și sunt din România. Și cred că sunt singura româncă de aici... Aș vrea să vă spun că românii nu vă urăsc. Românii vor pace cu Rusia. Nu vrem să ajutăm Ucraina. Nu vrem să le dăm bani și arme, dar, din păcate, România este condusă de Bruxelles”, a precizat Diana Șoșoacă, în intervenția la Forumul de la Sankt Petersburg.

„Și nu vă pot transmite un salut călduros de la președintele nostru pentru că nu avem un președinte, din punctul nostru de vedere. Eu sunt președintele partidului politic SOS România”, a completat ea.

Selfie cu Maria Zahavora

Diana Șoșoacă și-a făcut un selfie și cu purtătoare de cuvânt a MAE rus Maria Zaharova și a publicat poza pe Facebook. „România trebuie să fie prezentă oriunde se discută marile probleme ale lumii”, a scris eurodeputata SOS România.

„Un selfie cu Maria Zaharova, înainte de venirea președintelui Vladimir Putin! România trebuie să fie prezentă oriunde se discută marile probleme ale lumii. Dialogul rămâne cea mai puternică armă a diplomației. România înainte de toate!”, a scris Șoșoacă, vineri pe contul ei de pe rețeaua de socializare.

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Eurodeputata Diana Şoşoacă a fost la Forumul economic de la Sankt Petersburg, supranumit „Davosul rus”, unde a apărut alături de Marina Tauber, fosta vicepreşedintă a partidului desfiinţat „Şor” din Republica Moldova, care este condamnată la 7 ani şi jumătate de închisoare şi este dată în căutare internaţională.

Totodată, oligarhul fugar Ilan Şor, condamnat la 15 ani de închisoare în Republica Moldova şi aflat în prezent în Federaţia Rusă, a publicat fotografii în care apare în ipostaze cordiale alături de eurodeputata română Diana Şoşoacă, pe care o prezintă drept „viitorul preşedinte al României libere”. Pozele au fost făcute la Forumul Economic Internaţional de la Sankt Petersburg, la care vineri este aşteptat să vorbească însuşi Vladimir Putin.

Editor : Ana Petrescu

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