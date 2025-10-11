Șoșoacă îl atacă pe Georgescu pentru că „s-a dezis de Simion”: „Nu ți-e rușine să-ți bați joc de cei care te-au ajutat? Execrabil”

Președinta S.O.S România, Diana Șoșoacă, l-a atac dur, sâmbătă, pe fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu pentru că s-a dezis de AUR și de George Simion. În cadrul unui interviu pentru Adevărul, Șoșoacă îl acuză pe Georgescu că „își bate joc de oamenii care l-au ajutat” în campanie și că ar avea o înțelegere cu PSD.

Deși recunoaște că nu are o relație bună cu șeful AUR, Diana Șoșoacă îi reproșează lui Călin Georgescu că s-a dezis de George Simion.

„Domnul Georgescu s-a dezis de domnul George Simion. Facem abstracție că eu nu mă înțeleg cu Simion, dar e un om politic care pe Georgescu l-a ajutat. I-a strâns semnături, l-a susținut, a pus oamenii să iasă la mitingurile lui, că nu avea el - l-ați văzut, are cat? O sută de oameni, da? . Dar oamenii ăia de la AUR au fost scoși.

Că a plătit transport, din subvenții, din bani publici, a plătit o groază de lucruri. Parlamentarii au scos bani din suma forfetara și au plătit, te-a ajutat. Cum vii tu acum și te dezici de AUR și de George Simion? Păi nu-ți e rușine să-ți bagi joc de oamenii care te-au votat și te-au ajutat? Cum e posibil? Asta a făcut Georgescu. Execrabil!”, a spus europarlamentara.

Mai mult, S.O.S. România susține că Georgescu ar avea o înțelegere cu PSD.

„Înțelegere între cei doi? Nu, stați, că mai rău. Apropo de PSD. La ultimul interviu ce spune Georgescu? Că nu trebuie refăcute alte partide, ci PSD-ul, cum era pe vremuri. Pe vremuri când? Când domnul Georgescu era membru PSD și conducea Departamentul de Implementare a Agendei 2020 în România? Că tot e nebunia asta cu ideologia wook. De la el vine. El a implementat Agenda 2020. El a fost directorul Departamentului de Implementare a Agendei 2020 în România. Nu eu, el. El a fost membru PSD”, a spus ea.

Reamintim că, Parchetul General a pus-o sub urmărire penală pe Diana Șoșoacă pentru mai multe infracțiuni. Procurorii cer Parchetului European să-i ridice imunitatea europarlamentarei SOS România.

„Informăm că procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus punerea în mișcare a urmăririi penale față de o inculpată, membru al Parlamentului European”, potrivit unui comunicat transmis de Parchetul General.

Concret, Diana Șoșoacă este acuzată următoarele infracțiuni:

patru infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal;

patru infracțiuni de promovarea în public a cultului persoanelor condamante pentru săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova în public idei, conceții sau docrtrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe;

negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia;

ultraj;

Editor : C.L.B.