Șoșoacă îl atacă pe Simion după tortul „Groenlanda”. „România nu e reprezentată de cei care confundă politica externă cu circul”

george simion și diana sosoaca colaj foto
Colaj foto: George Simion (st) / sursa foto Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu și Diana Șoșoacă (dr) / sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Partidul S.O.S. România, condus de Diana Șoșoacă, îl atacă dur pe liderul AUR, George Simion, după apariția acestuia la un eveniment din Statele Unite ale Americii, unde a tăiat un tort reprezentând Groenlanda, decorat cu drapelul american. Formațiunea califică gestul drept „rușinos și iresponsabil" și susține că acțiunea poate fi interpretată ca un act de inconștiență geopolitică, cu impact asupra imaginii României și a respectului față de suveranitatea statelor.

Într-un comunicat de presă, Partidul S.O.S. România susține că acțiunea liderului AUR depășește orice formă de glumă politică și afectează imaginea României în plan internațional.

Partidul S.O.S. România condamnă fără echivoc gestul rușinos și iresponsabil al lui George Simion, care, aflat pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, a ales să participe la un spectacol grotesc și periculos, tăind un tort reprezentând Groenlanda, decorat cu drapelul american.

Reprezentanții partidului afirmă că un astfel de gest nu poate fi tratat ca folclor politic și îl acuză pe George Simion de dispreț față de normele internaționale și față de principiul suveranității statelor.

Un asemenea gest nu este nici glumă, nici folclor politic, ci o manifestare gravă de inconștiență geopolitică și de dispreț față de principiile fundamentale ale dreptului internațional, precum și față de suveranitatea și independența statelor.

În comunicat se arată că, în opinia S.O.S. România, liderul AUR s-ar fi îndepărtat complet de ideea de suveranism.

Ceea ce denotă că George Simion nu mai are nimic de-a face cu suveranismul, dacă a avut vreodată.

Formațiunea condusă de Diana Șoșoacă subliniază că, în actualul context internațional tensionat, un parlamentar român și fost candidat la alegerile prezidențiale nu ar trebui să participe la acțiuni care pot fi interpretate ca propagandă străină.

Un parlamentar și președinte de partid politic român, fost candidat la Președinția României, nu are dreptul să se transforme în figurant într-un spectacol de propagandă străină, făcând jocurile unora care încalcă orice norme internaționale.

S.O.S. România mai acuză faptul că astfel de gesturi compromit poziția României pe plan extern și transmit mesaje periculoase.

A te juca simbolic cu teritoriile altor state, sub drapel străin, în contextul în care acel stat este amenințat cu cotropirea, înseamnă a sfida ordinea internațională, a batjocori ideea de suveranitate și a compromite imaginea României pe plan extern.

Partidul atrage atenția că aceste acțiuni nu sunt simple episoade de imagine și pot fi interpretate drept servilism politic.

Asemenea gesturi nu sunt simple episoade de imagine, ci pot fi interpretate ca acte de servilism politic și lipsă totală de demnitate națională, dar și atac asupra suveranității altor state.

În final, S.O.S. România cere delimitarea publică de astfel de comportamente și reafirmă poziția formațiunii privind politica externă.

România nu este de vânzare, nu este de tăiat pe torturi și nu va accepta niciodată să fie reprezentată de politicieni care confundă politica externă cu circul mediatic.

Trump, lăsat ”mască” de judecătorii Curții Supreme din SUA: ”Nu-mi vine să cred”. Se pregătește ”o decizie istorică”
