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Video Șoșoacă inventează nenorociri la televiziunea rusă: „Politicienii de la putere se duc în munți și opresc apa românilor”

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Diana Iovanovici Șoșoacă.
Diana Iovanovici Șoșoacă. Foto. Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu
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În ziua în care România s-a confruntat cu unul dintre cele mai violente proteste din ultimii ani, Diana Șoșoacă se plângea la Moscova. Chiar din inima Uniunii Europene, de la Bruxelles, lidera S.O.S România a intrat în direct la Russia Today, principala televiziune de propagandă a lui Putin. A spus că jandarmii i-au atacat pe parlamentarii SOS și pe ciobani fără un motiv întemeiat. 

 

„În capitala României putem vedea dictatura Uniunii Europene, care este impusă în România de toate aceste partide politice care conduc întreaga țară. Iar când parlamentarii mei din partidul SOS România, care sunt în opoziție, singura opoziție din România, au ieșit în stradă și i-au apărat pe protestatari, în acel moment poliția și jandarmii au început să-i gazeze și să-i lovească”, a declarat șefa S.O.S România. 

Mai departe, discursul este dus la limita absurdului. De exemplu, a spus că românii mor de sete pentru că apa este oprită din munți.

„Aceasta este așa-zisa democrație a Uniunii Europene: bătăi, sclavie, gaze, iar ei vor ca populația să fie sclavă. E incredibil aici. Oamenii mor de foame, credeți-mă. Și acum politicienii care sunt la putere opresc apa. Vă puteți imagina asta? Se duc în munți, opresc apa și duc apa către companiile lor. Ce e asta? Este o nebunie”, a mai spus Șoșoacă.

Președinta S.O.S România a mai avut intervenții la televiziunea Russia Today și după ce o dronă rusească a lovit un bloc din Galați. Atunci, ea a acuzat NATO și Uniunea Europeană că vor să forțeze țara noastră să atace Rusia.

„Este o altă încercare nu doar a lui Zelenski, dar a NATO și a Ursulei von der Leyen de a împinge România să atace Rusia și să avem un război. (...) Avem un rol strategic important, dar asta nu înseamnă că Uniunea Europeană și NATO ne pot pune să fim sclavii lor și să fim uciși în interesul lor”, declara ea. 

Mai mult, Șoșoacă lua apărarea Moscovei, afirmând că cel mai probabil Ucraina e de vină pentru incidentul de la Galați.

„S-a mai întâmplat în trecut, au căzut drone pe teritoriul nostru și autoritățile din române au spus că sunt din Rusia, dar după câteva săptămâni au descoperit că de fapt au fost niște greșeli din Ucraina”, mai afirma ea.

 

Editor : C.L.B.

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