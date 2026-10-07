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Foto Șoșoacă, mesaj cu IA de ziua lui Putin: ce i-a transmis președinta SOS dictatorului rus. L-au mai felicitat Lukașenko și Kim Jong-un

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Șoșo AI
Sursa foto: Diana Șoșoacă/Facebook
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Eurodeputata Diana Iovanovici Șoșoacă este printre puținii politicieni români care își exprimă deschis admirația față de dictatorul rus. Președinta SOS nu a putut rata ocazia de a-i ura sincere felicitări, în rusă și engleză, de ziua sa. Pe scurta listă a celor care l-au mai felicitat sunt câțiva dictatori și unii politicieni pro-ruși din Republica Moldova. 

Vladimir Putin, aflat la putere de 27 de ani își serbează astăzi ziua de naștere. Felicitări a primit și din România. Dintre figurile mai greu de ignorat din spațiul public, Șoșoacă a ieșit în evidență prin felicitările transmise pe paginile sale oficiale.

Președinta SOS nu s-a limitat la un singur mesaj postat pe pagina sa. Cu ajutorul instrumentelor de inteligență artificială, aceasta a generat două poze.

În prima postare, această îi transmite: „La mulți ani, domnule președinte”. Pentru a se asigura că prietenii ruși nu fac eforturi cu traducerea, eurodeputata a scris direct în rusă. 

Ceva mai generoasă a fost în al doilea mesaj. Șoșoacă a postat o a doua poză, de această dată tot în „compania” lui Putin, dar însoțită de un mesaj în engleză.

Eurodeputata i-a urat dictatorului „Sănătate, putere și succes în toate obiectivele propuse”.

Pe plan internațional au ieșit în evidență dictatorii din Coreea de Nord și Belarus, care i-au transmis mesaje omologului lor rus. 

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Șoșoacă este unul dintre cei mai proeminenți vectori de răspândire a propagandei ruse în România. Aceasta nu a ratat nici măcar o singură ocazie să meargă la Ambasada rusă de la București sau chiar la Moscova unde, nu se mai oprea din a lăuda orașul și poporul rus

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Editor : A.R.

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