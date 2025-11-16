Live TV

Șoșoacă s-a fotografiat la Soci alături de Medvedev. Fostul lider rus, care a amenințat România, i-a lăudat discursul: „Brilliant”

Președinta S.O.S. România, surprinsă la Soci, alături de fostul președinte rus, Dmitri Medvedev. Sursa: Facebook Diana Șoșoacă
Eurodeputata Diana Șoșoacă, președinta formațiunii S.O.S. România, se află în aceste zile la Soci, în Federația Rusă, unde participă la cel de-al doilea Congres BRICS - Europa, potrivit unui anunț făcut pe pagina sa de Facebook. După ce s-a întâlnit recent cu Vladimir Putin la Moscova, Șoșoacă a dialogat de această dată cu fostul lider al Rusiei, Dmitri Medvedev, se arată în postare. Fostul președinte rus, cunoscut pentru amenințările făcute în trecut la adresa Uniunii Europene, inclusiv la adresa României și a românilor, i-ar fi lăudat discursul președintei S.O.S., calificându-l drept „brilliant”.

Într-o fotografie oficială a evenimentului organizat la Soci, Diana Șoșoacă este surprinsă umăr la umăr alături de Dmitri Medvedev, fost președinte al Federației Ruse, în prezent, vicepreşedinte al Consiliului de Securitate.

Discuțiile s-au concentrat pe analiza principalelor conflicte aflate în desfășurare la nivel global, nu doar militare, ci şi sociale, economice și morale. Dezbaterile au avut ca scop identificarea unor posibile direcții de soluționare, prin dialog, responsabilitate politică și diplomație parlamentară. La reuniune s-a aflat si Pierre de Gaulle, nepotul generalului francez Charles de Gaulle”, se arată în postarea europarlamentarei Diana Șoșoacă.

Discursul Dianei Șoșoacă ar fi stârnit admirația fostului președinte al Federației Ruse.

„În intervenția sa, europarlamentarul Diana Iovanovici-Șoșoacă a subliniat necesitatea schimbării paradigmei diplomatice, pledând pentru un comportament bazat pe normalitate, respect, reguli și principii reale ale diplomației și educației politice. (...) Discursul său a fost puternic apreciat de Dmitri Medvedev, care l-a calificat drept «brilliant speech»”, se arată în postare.

În semn de respect și apreciere, Dimitri Medvedev a ales ca în fotografia oficial să stea lângă Diana Iovanovici-Șoșoacă, cu care a interacționat direct, un gest remarcabil în contextul protocolului strict și al măsurilor de securitate și sănătate impuse delegațiilor, menționează comunicatul.

