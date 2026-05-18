Șoșoacă spune că i-a cerut demisia președintelui Nicușor Dan, în cadrul consultărilor de la Cotroceni

Diana Iovanovici Șoșoacă. Foto. Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Preşedinta S.O.S. România, eurodeputata Diana Şoşoacă, a susţinut luni că președintele Nicușor Dan a organizat în mod neconstituţional consultările cu partidele parlamentare și i-a cerut demisia. 

„Am avut şi avem alături de noi cei mai buni specialişti din România şi evident că i-am adus la cunoştinţă tot ceea ce menţionează Constituţia, faptul că nu există consultări formale sau informale şi că este o depăşire a cadrului constituţional. Faptul că, deşi în 2024 există un anumit procent al fiecărui partid parlamentar, (preşedintele) a înţeles să îl încalce şi înaintea Partidului S.O.S. România, care este cel de-al cincilea partid din ţară la nivel de 2024, a înţeles să invite înaintea noastră UDMR-ul, care este ultimul partid, şi minorităţile naţionale, care nu sunt partid”, a afirmat Şoşoacă, care a condus delegaţia S.O.S. România la discuţiile de la Palatul Cotroceni.

Ea a susţinut că articolul 103 alineatul 1 din Constituţie nu menţionează că trebuie să fie chemate minorităţile naţionale.

„Cum mâine ar trebui să cheme reprezentanţi ai neafiliaţilor, aceştia nu sunt partide parlamentare, nici nu pot fi, pentru că un partid parlamentar este cel care a candidat şi a avut candidaţi pe listele sale şi a reuşit să strângă un procent de peste 5% să intre în Parlament. Restul sunt doar încălcări grave ale Constituţiei şi ale legii penale”, a completat Diana Şoşoacă.

Eurodeputata a precizat că i-a făcut cadou preşedintelui Nicuşor Dan Constituţia României, un volum cu declaraţiile ei politice şi lucrarea „Doctrina de epicentru, doctrina Partidului S.O.S. România”.

Fiecare carte, a adăugat ea, a avut o dedicaţie din partea „preşedintelui interzis al României, Diana Iovanovici-Şoşoacă, pentru Nicuşor Dan”, dedicaţiile fiind dictoane în latină.

Lidera S.O.S. România a adăugat că, la finalul discuţiei, i-a cerut demisia lui Nicuşor Dan, pe care l-a numit preşedinte „neconstituţional” şi „ilegitim”.

