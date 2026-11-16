George Simion, președintele AUR, este tată din nou. Soția lui, Ilinca, a anunțat luni pe rețelele sociale că a născut o fetiță, pe care o cheamă Maria.

„Radu a primit cel mai frumos dar: o surioară! Bine ai venit, Maria! Vă iubim minunile noastre”, a scris Ilinca Simion luni seară, într-o postare pe Facebook.

Cuplul mai are un băiat, care s-a născut în aprilie 2024.

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Editor : B.P.