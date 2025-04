Dragoș Sprînceană, ales de Marcel Ciolacu ca emisar al României în SUA ca să înlesnească dialogul autorităților de la București cu administrația Trump, a vorbit în exclusivitate la Digi24 despre reacția părții americane după informarea cu privire la motivele care au dus la anularea prezidențialelor din 2024. Omul de afaceri a afirmat că România „a comunicat” Statelor Unite informații legate de acest subiect, iar guvernul american a „ales să nu interfereze cu politica românească”. „Iar asta spune tot”, a subliniat Sprînceană.

Întrebat ce a vorbit cu reprezentanți ai administrației Trump despre anularea alegerilor prezidențiale din 2024, Dragoș Sprînceană a afirmat că nu este traba lui să spună ce s-a întâmplat, pentru că nici nu știe acest lucru, dar a confirmat că România a trimis documente în Statele Unite, iar administrația americană, în urma informării, a „ales să nu interfereze cu politica românească”.

„Nu este job-ul meu să spun administrației americane ce s-a întâmplat, că nu știu nici eu ce s-a întâmplat acolo. Dar tot ce știu, este că România a comunicat deja Statelor Unite pe anumite canale, de ce s-a ajuns la această concluzie. Nu contează ce credem noi, fiindcă niciunul dintre noi nu avem acces la asemenea informații”, a declarat Dragoș Sprînceană la emisiunea „Briefing”, realizată de Liliana Ruse la Digi24.

Statul american, văzând ceea ce i s-a prezentat, a ales să nu interfereze cu politica românească și cu alegerile din România. Iar asta spune tot! Eu nu știu ce s-a prezentat, nu am acces la asemenea informații, dar este o concluzie logică pe care o poate trage orice cetățean. Dacă li s-au prezentat anumite chestii care sunt secretizate, aceștia au ales să nu se bage.

Întrebat dacă la discuțiile pe care le-a avut, sau urmează să le aibă în calitate de emisar al României, își va exprima opiniile personale, ori anterior se va pune de acord cu Bucureștiul, cu premierul Ciolacu și va prezenta puncte de vedere oficiale, Sprînceană a afirmat că până acum, toatele mesajele au fost ale sale, „personale, ca cetățean român”.

„Toate mesajele transmise la toate întâlnirile care le-am avut și le am de ani de zile au fost pur și simplu doar mesajele mele personale, ca cetățean român. Doar la această întâlnire am fost rugat să transmit anumite mesaje pe care România dorea să le comunice. Nimic mai mult. Dacă va urma ceva oficial mai târziu, vom realiza împreună chestia asta în urma unei vizite la București, și se vor discuta mai multe. Dar, în continuare, le spun atât invitaților dumneavoastră, cât și publicului dumneavoastră – cu ce este rău că diaspora americană, și eu, în situația de față, că am fost printre puținii români acolo, încercăm să ajutăm România, având în vedere că suntem cu un picior în groapă, deja. În loc să ne bucurăm că vrem să venim împreună, și să facem un lucru bun pentru România, discutăm de semantici și de chestii care nu sunt importante”, a adăugat Dragoș Sprînceană.

