Turcan a scris pe Facebook: „PSD s-a devoalat. Era clar că, mai devreme sau mai târziu, urma să scoată din sertar impozitarea progresivă. Pentru mediul de afaceri, această măsură riscă să fie cântecul de lebădă. Pentru că asta e impozitarea progresivă, de fapt: o povară fiscală care pune frână investițiilor și dezvoltării companiilor. PSD face ce știe mai bine: dă cu o mână și ia cu două. Însă plânge frumos la televizor!

Ministrul Florin Manole ne spune azi că „își dorește” impozitare progresivă, dar „nu a avut discuții”. Adică aruncă ideea în spațiul public și așteaptă să vadă cum reacționează oamenii.

Între timp, PSD prezintă un tabel făcut cu grijă, care se oprește fix la 6.000 de lei brut. Jumătatea care nu le convine nu apare. PSD nu spune cât vor plăti cei care câștigă peste 6.000 de lei brut. Nu spune cât îi va costa pe medici, profesori, ingineri și tinerii specialiști care au muncit să ajungă acolo. Nu spune cât de mult va fi împovărată clasa de mijloc, adică o parte importantă dintre oamenii care țin România în picioare.

Cel mai probabil, PSD știe foarte bine că PNL nu va accepta așa ceva. Și atunci mă întreb, sincer: poate li s-a urât deja cu guvernarea? Poate caută deja o ieșire? S-au săturat de acest guvern, după ce au dărâmat guvernul Bolojan?

Domnule Manole, arătați-le românilor tot tabelul, nu doar varianta convenabilă. Spuneți clar cine va plăti mai mult și cu cât. Altfel, nu e o propunere onestă, ci încă o păcăleală PSD, cu consecințe serioase pentru oamenii care muncesc și pentru firmele care creează locuri de muncă”, și-a încheiat aceasta postarea.