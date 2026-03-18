Live TV

SRI respinge acuzațiile la adresa unor ofițeri. Bejinariu: „Sunt rezultatul conflictului dintre grupuri de interese” externe

Data publicării:
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Comisia parlamentară de control al activității SRI a analizat, marți, acuzațiile lansate în spațiul public la adresa unor cadre militare aparținând Serviciului, în contextul promovării unei scrisori deschise presupus a fi formulată de ofițeri activi sau în rezervă. SRI a informat că evenimentele sunt „rezultatul conflictului dintre grupuri de interese externe acestuia, pe fondul procedurilor de nominalizare a directorului instituției”, se arată într-un comunicat al președintelui comisiei, Eugen Bejinariu.

„În ședința Comisiei din data de 17 martie 2026 s-au analizat rezultatele verificărilor întreprinse în conformitate cu prerogativele prevăzute în Hotărârea Parlamentului nr. 30/1993, cu privire la acuzele lansate în spațiul public la adresa unor cadre militare aparținând SRI în contextul promovării unei scrisori deschise presupus a fi formulată de ofițeri activi sau în rezervă. Acuzele lansate, caracterizate de un limbaj obscen și injurios, formulate în mod repetat la adresa unor ofițeri SRI, au fost de natură a impune atât verificări la nivelul instituției, precum și sesizarea Comisiei. La finalul verificărilor întreprinse, Comisia, în baza documentelor clarificatoare depuse de conducerea SRI, poate răspunde interesului public prin a oferi o serie de concluzii despre situația de fapt supusă atenției, cu precizarea că acestea se află în dinamică”, se arată în comunicatul citat de Agerpres.

Potrivit sursei citate, SRI a informat Comisia că „evenimentele din spațiul public sunt rezultatul conflictului dintre grupuri de interese externe acestuia, prezentând argumente în acest sens, care acționează pe fondul procedurilor de nominalizare și numire a directorului instituției”.

„SRI, prin intermediul unităților specializate, cunoaște și derulează verificări cu privire la aceste acțiuni, constatând că este un atac concertat la adresa credibilității sale într-un moment critic pentru securitatea României”, menționează sursa citată.

În comunicat se mai arată că „documentul promovat pe un post de televiziune, aparent semnat de un grup de cadre SRI active și în rezervă, nu prezintă elemente de veridicitate și nu este cunoscut, asumat ori semnat la nivelul acestora”.

„Acuzele lansate în transmisiunile online, supuse analizei până la momentul actual, nu sunt sprijinite de probe și nu au susținere în realitate. Chestiuni reale, precum funcția ori identitatea unor cadre SRI, înfățișarea acestora prezentată prin intermediul unor fotografii care erau disponibile pe internet în contextul unor evenimente oficiale, sunt combinate cu elemente și împrejurări ficționale, situații inexistente și relaționări nereale, într-un stil discursiv agresiv, injurios și degradant, menit a leza onoarea și reputația acestora. Conform verificărilor interne efectuate, care vor continua pe termen nedeterminat, nu s-a constatat existența unor scurgeri de informații din interiorul SRI care să genereze, să susțină, să substanțieze sau să alimenteze acuzele lansate”, precizează sursa citată.

De asemenea, „în analiza internă a activității cadrelor active invocate nu s-au reținut încălcări ale legii sau eticii profesionale, așa cum sunt ele prezentate în materialele analizate”, se mai menționează în comunicat.

„Verificările de context asupra cadrelor vizate au condus la concluzia că acestea au o carieră îndelungată și o bună reputație profesională, fără elemente care să ridice suspiciuni de natură legală sau profesională. Concluziile raportului, bazate pe verificările efectuate până în acest moment, indică faptul că atacurile publice și acuzele lansate sunt nejustificate, difuzate fără filtre dubitative, promovând intenții malițioase și violență de limbaj ieșite din comun. Activitatea Serviciului Român de Informații se desfășoară cu respectarea strictă a dispozițiilor legale, având în vedere aplicarea unor mecanisme interne de verificare a activității, precum și controlul atent și permanent al Comisiei, instituția manifestând întreaga disponibilitate pentru clarificarea oricăror aspecte care servesc scopului și atribuțiilor legale conferite acesteia”, se mai arată comunicatul Comisiei de control al activității SRI.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Digi Sport
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Recomandările redacţiei
Ultimele știri
Citește mai multe
Partenerii noștri
Descarcă aplicația Digi FM
Descarcă aplicația Digi FM
