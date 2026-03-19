Live TV

„Stai în banca ta!". Anamaria Gavrilă țipă la o colegă de partid în plenul Parlamentului: „Nu vorbești tu în numele POT"

Data actualizării: Data publicării:
Screenshot
Din articol
Anamaria Gavrilă, președinta POT, s-a enervat joi seară în plenul Parlamentului după ce o colegă de partid, Gabriela Porumboiu, a luat cuvântul de la tribună în numele partidului. „Nu vorbești în numele POT”, a țipat Gavrilă.

„Stai în banca ta!

Dă-ți demisia dacă ai demnitate.

De ce mergi să vorbești în numele POT?

De ce mergi să ții cu coaliția? Ești opoziție sau ce ești?”, i-a transmis Anamaria Gavrilă deputatei Gabriela Porumboiu imediat după ce aceasta a luat cuvântul de la tribuna Parlamentului și a vorbit la dezbaterile pe buget în numele POT. 

De unde a plecat totul 

Potrivit cutumei parlamentare, vorbitorii în plen sunt propuși de către liderii de grup. În cazul POT, liderul de grup de la Camera Deputaților se află în conflict deschis cu Anamaria Gavrilă, așa că acesta a propus-o pentru a lua cuvântul la tribună pe deputata Gabriela Porumboiu în locul președintei de partid.

Deputata aflată în conflict cu Gavrilă a îndemnat la votarea bugetului

„Bugetul nu este nici pe departe un buget ideal. Dimpotrivă, conține dezechilibre, riscuri și decizii pe care le putem considera iresponsabile. Și totuși, România nu își mai permite blocaje. Avem nevoie de stabilitate și predictibilitate. Acest buget nu este despre confort politic, ci despre responsabilitate. Chiar dacă nu este bugetul pe care ni-l dorim, este bugetul pe care trebuie să îl adoptăm rapid pentru a evita un blocaj”, este discursul susținut de Gabriela Porumboiu în plenul Parlamentului.

Război în grupul POT de la Camera Deputaților

Anamaria Gavrilă este în război cu mai mulți membri POT, după ce aceștia, în frunte cu liderul grupului de la Camera Deputaților, Mirel Chiriță, au cerut schimbarea numelui formațiunii în „Uniți pentru România”. Gavrilă îl contestă pe Chiriță și se opune demersului.

„A spus că nu trebuia să reprezint partidul POT la tribună. Noi am depus o înștiințare la conducerea Parlamentului prin care am cerut să ni se schimbe numele din POT în Uniți pentru România. Așteptăm această decizie. Se pare că sunt alte interese și noi nu ne-am jucat rolul așa cum spune Anamaria. Acestea sunt urmările”, a declarat deputata Gabriela Porumboiu.

Grupul POT de la Senat nu mai există

Scandalul din POT de la Camera Deputaților vine în contextul în care formațiunea a rămas fără grup parlamentar la Senat, încă din luna mai a anului trecut, după ce mai mulți senatori și-au dat demisia. 

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

