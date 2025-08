Statul pierde milioane din hotelurile și restaurantele pe care le deține. RAAPPS dă vina pe vreme, utilități și lipsa clienților

Structurile RAAPPS care se ocupă de hotelurile, restaurantele și bufetele statului au generat anul trecut pierderi de zeci de milioane de lei. Potrivit raportului financiar pe anul 2024, consultat de Digi24.ro, regia susține că reparațiile frecvente, mai ales pe litoral unde „climatul afectează starea clădirilor” și creșterea prețurilor la utilități au afectat grav încasările, ba chiar că ar fi imposibil să aibă profit în cadrul unităților de la mare, având în vedere activitatea sezonieră. Nici bufetele din instituții nu aduc bani în plus la buget.

Pierderi de peste 46 milioane de lei

Regia Autonomă – Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RAAPPS), cunoscută în general pentru gestionarea vilelor de protocol, are în portofoliu și un număr semnificativ de hoteluri, restaurante și case de oaspeți, operate prin sucursale regionale (Cluj, Sinaia, Neptun, București - Triumf). Potrivit ultimului raport financiar al regiei, consultat de Digi24.ro, activitatea economică a acestor unități s-a încheiat în 2024 cu pierderi considerabile – în multe cazuri, veniturile nu acoperă nici jumătate din cheltuieli.

În total, pierderile structurilor teritoriale RAAPPS ajung la 46,5 milioane de lei, iar cea mai costisitoare activitate este cea hotelieră și de alimentație publică.

Singurele venituri care au echilibrat bugetul regiei au fost din „activități proprii” ale regiei - emiterea de permise de conducere, certificate de înmatriculare auto și autorizații de circulație.

Situația pierderilor pe anul 2024:

Sucursala Sinaia - 12 milioane de lei

Sucursala Neptun - 12,9 milioane de lei

Sucursala Triumf - 9,4 milioane de lei

Sucursala Cluj - 4,8 milioane de lei

SAIFI (administrarea și întreținerea imobilelor) - 6,9 milioane de lei

Cei mai mulți bani se pierd la mare și la munte

Structurile RAAPPS de la mare și de la munte au înregistrat cele mai mari pierderi, potrivit raportului financiar citat.

Neptun

Sucursala RAAPPS Neptun, care administrează Hotel Doina, Hotel Dacia și mai multe vile și restaurante din sudul litoralului, a înregistrat o pierdere netă de 12,9 milioane de lei, cu venituri de 19 milioane și cheltuieli de peste 32,6 milioane lei. Regia justifică acest rezultat prin caracterul sezonier al zonei și costurile mari de întreținere a imobilelor afectate de climat.

„Datorită caracterului sezonier, 6-7 luni de funcționare, aceste cheltuieli sunt imposibil de recuperat din veniturile realizate. Imobilele necesită anual cheltuieli de întreținere și reparație, deoarece climatul specific afectează starea acestora”, se arată în raportul încheiat de RAAPPS.

Sinaia

Și sucursala Sinaia, responsabilă de hotelul Mara, vile din Predeal, Păltiniș și Sinaia, a raportat o pierdere de 12 milioane de lei, cu venituri de doar 16,5 milioane și cheltuieli aproape duble. Oficialii RAAPPS spun că au făcut o serie de achiziții pentru „îmbunătățirea bazei de reprezentare și protocol”, motiv pentru care cheltuielile au crescut. De asemenea, mai precizează că apar și alte cheltuieli care nu pot fi acoperite prin venituri, precum: costuri cu paza, utilități, impozite și taxe.

Hotelul de stat din Cluj, pe minus din lipsa unei parcări?

În Cluj, SRP Victoria – care administrează Hotel Victoria și Hotel Banat din Timișoara – a încheiat anul cu o pierdere netă de 4,8 milioane de lei, după ce a încasat doar 3,5 milioane lei, dar a cheltuit 8,3 milioane. Regia spune că unul dintre minusuri ar fi lipsa unei parcări.

„O mare deficiență o reprezintă lipsa unui spațiu de parcare. Hotelul are o parcare pentru 6-8 mașini. Deși e situat în centrul orașului, lipsa locurilor de parcare este un inconvenient”, mai reiese din raport.

De asemenea, regia mai precizează că „rezultatele financiare negative se datorează majorării prețurilor la energie, gaze, combustibil și alimente”, dar și pentru că hotelul și-a redus activitatea pentru că, timp de 6 luni, a fost în reparații.

Bufetele din instituții merg în pierdere

O altă sucursală cu pierderi majore este cea din București - SRP Triumf, cu un minus de 9,4 milioane de lei în 2024. Aceasta administrează Hotelul Triumf, Clubul Floreasca, Palatul Primăverii, Palatul Snagov și mai multe bufete comerciale din instituții publice – printre care Palatul Victoria, DNA sau Curtea de Conturi.

RAAPPS justifică pierderile spunând că multe dintre aceste unități funcționează cu „circuit închis” și un număr limitat de clienți, ceea ce face imposibilă acoperirea costurilor de funcționare.

Nici închirierea locuințelor de la stat nu aduce bani

SAIFI, sucursala care gestionează spațiile închiriate de demnitari, partide, ambasade și fundații, a avut în 2024 o pierdere de 6,9 milioane de lei. Potrivit aceluiași raport, 72% dintre spațiile gestionate sunt ocupate (demnitari, partide politice, fundații, asociații, ambasade), 8% sunt spații tehnice ale RAAPPS, iar 20% dintre imobile sunt scoase la închiriere pe piața liberă.

Cheltuielile cu salariile au crescut

Chiar dacă sucursalele RAAPPS au înregistrat pierderi de la an la an, bugetul alocat salariilor a crescut. Față de anul precedent, în 2024 s-au alocat 13 milioane de lei în plus pentru cheltuielile salariale - de la 188 de milioane de lei, la 201,4 milioane de lei.

Potrivit datelor oferite de RAAPPS, regia are un număr mediu de 2.056 de angajați (mediu, pentru că sunt luați în considerare și angajații sezonieri).