Video Ștefan Dumitrașcu, fost arhitect-șef al Capitalei, pus sub acuzare într-un dosar plecat de la un denunț al lui Nicușor Dan

Ștefan Călin Dumitrașcu. Sursa foto: INQUAM Photos/Octav_Ganea
Anunțul lui Dumitrașcu după punerea sub acuzare

Fostul arhitect șef al Primăriei Capitalei este audiat de procurorii anticorupție. El a fost pus sub acuzare de DNA pentru modul în care a fost emis PUZ Primăverii 1, potrivit unor surse Digi24.ro. Președintele Nicușor Dan a sesizat DNA în 2022 pentru „nelegalitatea flagrantă a PUZ Primăverii 1” și spunea că arhitectul șef ar trebui să fie în pușcărie”.

 Ştefan Călin Dumitraşcu, fost arhitect şef al Capitalei, a fost pus sub acuzare de DNA pentru abuz în serviciu dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, cu consecinţe deosebit de grave (2 acte materiale), în legătură cu aprobarea unui PUZ în anul 2019, care permitea ridicarea unui imobil de birouri pe spaţiu verde în cartierul Primăverii.

Potrivit unor surse judiciare, procurorii îl acuză pe Ştefan Dumitraşcu de faptul că, în calitate de arhitect - şef al municipiului Bucureşti, cu intenţie, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, aflându-se în exercitarea atribuţiilor de serviciu, cu încălcarea prevederilor legale în materie de urbanism, respectiv art.32 alin.4, 9 şi 10 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul:

  • a semnat avizul nr. 48/10.07.2019 pentru PUZ strada Primăverii nr. 1 - aviz favorabil, emis în baza Certificatului de urbanism nr. 130/1530703 din 06.02.2018, de Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Generală Urbanism şi amenajarea Teritoriului, Serviciul Urbanism;
  • a semnat raportul de specialitate nr. 8408/11.07.2019 privind aprobarea PUZ Primăverii nr 1, Sector 1, conform căruia s-a prezentat spre dezbatere proiectul de hotărâre şi raportul de specialitate nr. 9106/29.07.2019 privind Planul Urbanistic Zonal Primăverii nr. 1, în baza cărora a fost elaborat şi aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 713/18.12.2019, Planul Urbanistic Zonal (PUZ) - strada Primăverii nr.1, cu încălcarea prevederilor art.71 din OUG nr.195/2005 (astfel cum a fost modif. prin Legea nr. 70/2013 privind aprobarea OUG nr. 114/2007 privind protecţia mediului) şi art.32 alin. (9) şi (10) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul.

În conformitate cu prevederile PUZ str. Primăverii nr. 1, terenul în suprafaţă de 1.326 mp a devenit construibil din neconstruibil (terenul fiind spaţiu verde), funcţiunea avizată fiind - mixtă: birouri, comerţ, galerii artă, alimentaţie publică (bar/restaurant) şi indicatori urbanistici avizaţi: POT max = 50%, CUT max = 3; RH max = 2S+P+4E+5R+etaj tehnic, Hmax = 26,50 m, terenul în cauză aflându-se într-o zonă în care PUZ Zone Protejate Construite Municipiul Bucureşti, Zona Protejată nr.55, prevedea regim de înălţime P+P+2, POTmax-40%, CUTmax-2,5, Hmax-13m.

În opinia procurorilor, prin acţiunile sale, fostul arhitect şef al Capitalei a produs vătămarea intereselor legitime ale UAT Primăria Municipiului Bucureşti, creând proprietarilor terenului, pe de o parte, un folos necuvenit, nefinanciar, constând în aprobarea PUZ str. Primăverii nr. 1 şi posibilitatea edificării unui imobil pe acest teren, cu indicatori urbanistici: POT max = 50%, CUT max = 3; RH max = 2S+P+4E+5R+etaj tehnic, Hmax = 26,50, prin trecerea terenului din spaţiu verde în spaţiu construibil, şi, pe de altă parte, un folos necuvenit, financiar, constituit din suma achitată de către cumpărătorul SC Hagag Primăverii SRL, respectiv 8.000.000 euro plus TVA conform contractului din 22.05.2022, proprietarului terenului de la momentul aprobării PUZ, respectiv SC Practic SA.

Anunțul lui Dumitrașcu după punerea sub acuzare

Fostul arhitect șef al Primăriei Capitalei, Ștefan Călin Dumitrașcu a declarat, pentru Digi24, că i s-a comunicat calitatea suspect de către DNA și că acum urmează ancheta într-o speță legată de o autorizație de urbanism din urmă cu 5 ani. Întrebat dacă este vorba despre PUZ Primăverii, oficialul a precizat că nu poate furniza detalii.

„Îmi fac datoria de funcționar.... procurorii vor stabili care este adevărul. (...) De 29 de ani, de când ocup funcții, nu consider că am greșit privind activitatea mea administrativă”, a declarat Ştefan Călin Dumitraşcu.

La începutul lunii noiembrie 2022, Nicuşor Dan anunţa că a sesizat Direcţia Naţională Anticorupţie, Inspectoratul de Stat în Construcţii şi prefectul pentru „nelegalitatea flagrantă a PUZ Primăverii 1”, care prevede construirea pe un teren indicat ca spaţiu verde în PUZ Zone Construite Protejate.

Plângerea penală a fost depusă la DNA împotriva lui Ştefan Călin Dumitraşcu, iar acuzaţiile erau de abuz în serviciu. 

Dumitraşcu a demisionat din funcţia de arhitect şef al Capitalei în octombrie 2020, după ce Nicuşor Dan a fost ales primar general al Capitalei.

Voi înceta eu detaşarea, pentru că nu pot lucra cu un astfel de om. Este sub demnitatea mea să discut cu el probleme urbanistice, declara Ştefan Călin Dumitraşcu la acea vreme despre relaţia cu Nicuşor Dan.

În prezent, Ştefan Dumitraşcu este arhitect-şef în cadrul Primăriei Sector 3.

