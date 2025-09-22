Live TV

Ştefan Pălărie: „Nu cred că Bolojan trebuie să-şi dea demisia”. Care este cel mai viabil scenariu în opinia liderului senatorilor USR

Data publicării:
BUCURESTI - VICEPRIMAR USR SECTOR 3 - CONFERINTA - 6 OCT 2023
Senatorul USR Ștefan Pălărie. Foto: INQUAM Photos/George Călin
Alegerile din Republica Moldova, un moment important
Merge USR mai departe fără Bolojan?
Scenariul cu PSD în opoziție

Liderul senatorilor USR, Ştefan Pălărie, a declarat luni că nu crede că premierul Bolojan trebuie să-şi dea demisia, el arătând că cel mai viabil scenariu, cu cele mai multe şanse de reuşită, este o sentinţă favorabilă în privinţa proiectui de reformă a pensiilor magistraţilor, la CCR.

„Eu cred că, în momentul de faţă, scenariul cel mai probabil, în opinia mea şi a juriştilor cu care m-am consultat, este că CCR-ul nu va crea o discrepanţă uriaşă…Miercuri vom avea şi răspunsul şi apoi probabil că vom şi citi textul deciziei. Dar eu cred că, în momentul de faţă, cel mai viabil scenariu, cu cele mai multe şanse de reuşită, este al unei încuviinţări sau, să spunem aşa, o sentinţă favorabilă în privinţa acestui proiect de reformă a pensiilor magistraţilor sau, dacă vor fi observaţii, vor fi observaţii mai degrabă de fond, care vor fi reglementate”, a declarat Ştefan Pălărie la Parlament, transmite News.ro. Potrivit senatorului USR, premierul nu a trebui să îşi dea demisia, în cazul unei decizii negative la CCR pe reforma pensiilor magistraţilor.

„Nu cred că domnul Bolojan trebuie să-şi dea demisia. Asta este opinia mea şi vă spun şi de ce. Aşa cum şi CCR-ul şi aşa cum orice judecător nu analizează doar textul legii, ci şi oportunitatea, şi cadrul economic, social, legal, evident cu asta începe şi ia o decizie în consecinţă, la fel, inclusiv domnul Boloşan şi inclusiv coaliţia de guvernare trebuie să cântărească importanţa unei stabilităţi politice şi guvernamentale”, a arătat Pălărie.

Alegerile din Republica Moldova, un moment important

Potrivit senatorului USR, România are prin Republica Moldova un moment foarte important.

„Duminica aceasta, la Chişinău şi în toată ţara, în toată Republica Moldova şi în toate secţiile de votare organizate în diaspora, moldovenii sunt invitaţi să voteze. Cred în continuare că aceste alegeri sunt importante. Vedem analize cum pe teritoriul Republicii Moldova există un câmp de război hibrid, în plină desfăşurare, cu multe milioane de euro murdari alocaţi acestor acţiuni de destabilizare. Tocmai de aceea, cred că există un risc fenomenal ca o posibilă forţă politică filorusă instaurată la Chişinău să destabilizeze şi Ucraina şi tot ceea ce înseamnă zona de securitate din estul României. Tocmai de aceea, invit pe toţi moldovenii din România şi nu numai să meargă la vot şi cred în continuare, ca român şi ca european, că singura cale pentru stabilitate, prosperitate şi securitate este cea a Uniunii Europene”, a adăugat Pălărie.

Merge USR mai departe fără Bolojan?

Întrebat dacă USR ar merge mai departe în această formă şi fără Ilie Bolojan, Pălărie a răspuns:

„Nu este în momentul de faţă un scenariu la care noi să fi avut o discuţie, din diferite motive. Pur şi simplu, ştiţi foarte bine, indiferent de vocile critice din spatiul public, noi am spus şi am mai spus-o, o spun apăsat, nu putem accepta noi cei de la USR o reformă de tipul perdea de fum, de tipul gargară. Vrem reforme reale. Şi până acum domnul premier Ilie Bolojan s-a devenit un om care este capabil, indiferent de costurile politice, să-şi asume această cale dificilă a unor reforme profunde în statul român, care nu doar să stabilizeze financiar, bugetar, ţara, dar şi care să ducă la o ţară mai sănătoasă şi mai bună”, a menţionat senatorul USR.

El a mai arătat că pot să existe nemulţumiri, dar „trebuie să primeze o responsabilitate a liderilor politici”.

„Mai pot uneori să existe declaraţii de pregătire a unor negocieri. Şi atunci, în diferite formule, nu toată lumea, dar anumiţi lideri, ies în spaţiul public şi critică. Eu nu cred că fac un serviciu României, pentru că în felul ăsta, din păcate, şi aşa sunt suficient de mulţi călăreţi pe valul de nemulţumire al populaţiei, care este un val de nemulţumire legitim. În momentul de faţă românii simt că trebuie să plătească nota de plată al unora care (..) au făcut un dezmăţ în anul 2024 şi acum, să-i spunem aşa, tot românul plăteşte. Evident că nemulţumiri există în societate. Evident că sunt unii care sunt pregătiţi să capitalizeze politică chestiunea asta. Dar cele patru forţe politice pro-europene, alături de minorităţi, nu cred că îşi pot permite să joace cartea asta. O carte care, aşa cum spuneam, duce la o formă de destabilizare şi de lipsire de încredere a viitorului României, în contextul pe care l-am şi menţionat şi subliniat, alături de Republica Moldova”, a mai spus Pălărie.

Scenariul cu PSD în opoziție

Întrebat dacă USR ar fi pregătit pentru o formulă de guvern minoritar condus de Ilie Bolojan cu PSD în opoziţie, Ştefan Pălărie a răspuns: „Nu suntem la acel moment să discutăm un astfel de scenariu. În continuare ne bazăm, şi aşa cred că face orice om matur şi responsabil politic, pe această construcţie a patru partide. Sigur că, da, uneori pot să fie viziuni diferite. O să vedem ce se întâmplă mai departe. Este o chestiune pe care şi preşedintele ţării, Nicuşor Dan, o poate gestiona împreună cu liderii din coaliţie. A mai făcut-o şi probabil că vor mai fi şi alte întâlniri în viitor”, a mai spus senatorul USR.

Ghinea explică atacurile PSD la ministra Mediului: „A schimbat niște oameni, PSD a infestat instituțiile. Coaliția merge șontâc-șontâc"

