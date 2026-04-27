Ștefan-Radu Oprea a demisionat din funcția de secretar general al Guvernului. Cine îi ia locul

stefan radu oprea
Ștefan-Radu Oprea. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Social-democratul Ştefan-Radu Oprea şi-a depus demisia din funcţia de secretar general al Guvernului luni, 27 aprilie 2026, în locul său fiind numit actualul secretar general adjunct al Guvernului Dan Reşitnec, relatează News.ro.

Reprezentanţii Guvernului au anunţat, luni, că Ştefan-Radu Oprea şi-a depus demisia din funcţia de secretar general al Guvernului luni, 27 aprilie 2026.

„Prin Decizie a Prim-Ministrului Ilie Bolojan, domnul Dan Reşitnec, care, până în prezent, a ocupat funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, a fost numit în funcţia de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru”, precizează sursa citată.

Secretarul general al Guvernului, Ştefan Radu Oprea (PSD), anunţa îmncă de joi că şi-a scris demisia, odată cu miniştrii formaţiunii, dar preciza că aceasta va deveni efectivă în momentul în care decretele de constatare a încetării funcţiei de membru al guvernului vor fi semnate de către preşedinte.

”Astăzi (n. red. joi) colegii mei miniştrii PSD şi-au dat demisia din Guvern. Respectăm votul colegelor şi colegilor care au spus: Ajunge! Până aici! Mi-am semnat şi eu demisia odată cu ei şi va deveni efectivă în momentul în care decretele de constatare a încetării funcţiei de membru al guvernului vor fi semnate de către Preşedinte”, a scris, joi, pe Facebook, Ştefan Radu Oprea.

Aceasta mai spunea că, până la depunerea demisiei, se va ocupa de partea administrativă, astfel încât demisiile să ajungă la Administraţia Prezidenţială.

Cei şase miniştri susţinuţi de PSD şi vicepremierul Marian Neacşu şi-au depus, joi, demisiile, iar premierul Ilie Bolojan a anumţat deja cine va prelua portofoliile.

Top Citite
Diana Buzoianu, ministra Mediului.
1
Ministrul Mediului: Reprezentanţii PSD se pregătesc să dea concursuri în unele...
Rumen Radev și Vladimir Putin
2
De ce noul lider al Bulgariei, „provincialul” Rumen Radev, s-ar putea, totuși, să nu...
orban
3
Ungaria: Viktor Orban a anunțat că renunţă la mandatul de parlamentar. Dar rămâne în...
Vladimir Lipaev, ambasadorul rus la București
4
Ce a spus ambasadorul Rusiei la București după ce două drone, din care una cu explozibil...
U.S. WASHINGTON, D.C. TRUMP SECURITY INCIDENT
5
Focuri de armă la dineul corespondenţilor de la Casa Albă. Donald şi Melania Trump au...
Lovitură de proporții în Italia! Interul lui Cristi Chivu riscă retrogradarea
Digi Sport
Lovitură de proporții în Italia! Interul lui Cristi Chivu riscă retrogradarea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
INSTANT_COTROCENI_DECLARATII_68_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ce le spune Nicușor Dan românilor care l-au votat, dar acum sunt supărați pe el, și celor care îl consideră „PSD-ist”
BUCURESTI - PRIM-MINISTRU - PNL - DECLARATII - 20 APR 2026
PSD și AUR vor depune moțiune de cenzură împotriva Guvernului. Petrișor Peiu: „Un demers comun”
nicusor dan face declaratii
Nicușor Dan, întrebat dacă îl mai susține pe premierul Ilie Bolojan: „Am ajuns într-o situație ireconciliabilă între două părți”
ilie bolojan
Cele 9 legi necesare pentru atingerea jaloanelor din PNRR. Bolojan: Votarea lor este un test de responsabilitate pentru clasa politică
plenul parlamentului
Decretele pentru numirea miniștrilor interimari, publicate în Monitorul Oficial. Miniștrii PSD își prezintă azi bilanțul
Recomandările redacţiei
INSTANT_CONSULTARI_PNL_93_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Consultări la Cotroceni. Nicușor Dan a convocat partidele din...
Sonde petroliere la apus
Sfârșitul petrolului? Șocul global se intensifică: 53 de națiuni se...
Dominic Fritz.
Mesajul transmis de Dominic Fritz înainte de consultările de la...
pompierii care taie un copac căzut
Vântul a făcut ravagii în țară: un mort, peste 100 de copaci căzuți...
Ultimele știri
Siria a deschis primul proces împotriva oficialilor regimului Assad înlăturat de la putere
Prosumatorii cer Guvernului cinci măsuri pentru reducerea facturilor la energie, printre care TVA de 5% pentru fotovoltaice
Cheltuielile din sectorul militar au crescut cu aproape 3% anul trecut în lume. În schimb, în SUA au scăzut cu 7,5%
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Uranus intră în Gemeni pentru următorii 8 ani. Zodiile care își reinventează complet viața
Cancan
BREAKING‼️ România, afectată de un jet polar și un blocaj Omega: vin temperaturi de -7 grade Celsius↘️
Fanatik.ro
Punctul sensibil al celui mai bun fotbalist al Universității Craiova: „Mister, nu mă băga! Nu pot să joc”
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Un expert în antichități, indicat drept „creierul” jafului din noaptea morții milionarului Adrian Kreiner. A...
Adevărul
Moțiuni de cenzură în România. Ce premieri au fost demiși prin moțiune din anii ‘90 și până acum
Playtech
Pensia pe care Traian Băsescu o primeşte de la stat. Ce avere a acumulat fostul preşedinte
Digi FM
Are 47 de ani, iar partenerul ei doar 27. Emilia Ghinescu, despre cum au reacționat părinții iubitului...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Sorana Cîrstea a cedat nervos: "Chemi supervizorul sau îi spun echipei mele să strige"
Pro FM
Nunta lui Dorian Popa, organizată în doar patru săptămâni. Artistul, declarații emoționante: „Nu am cuvinte...
Film Now
Sandra Bullock, declarații rare despre viața de mamă singură după moartea partenerului ei: „Nu voi sacrifica...
Adevarul
Agricultură în România după 9 ani de experiență în Anglia. „Găseau ce să facă cu căpșuna: șampoane, săpunuri...
Newsweek
După 42 de ani de muncă, un pensionar are o pensie de doar 3.800 lei. Ce l-a tras în jos?
Digi FM
Dieta lui Fuego care l-a ajutat să slăbească 15 kilograme. „Orice fruct aţi mânca vă îngrăşaţi”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Explozii misterioase creează cratere în Siberia. Care este explicația fenomenului
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
Actrițele din „Melrose Place”, din nou împreună după 27 de ani. Cum arată azi vedetele care făceau furori în...
UTV
Filmul „Michael” domină box office-ul la debut și stabilește un nou record. Biografia lui Michael Jackson...