Ștefan-Radu Oprea a demisionat din funcția de secretar general al Guvernului. Cine îi ia locul

Social-democratul Ştefan-Radu Oprea şi-a depus demisia din funcţia de secretar general al Guvernului luni, 27 aprilie 2026, în locul său fiind numit actualul secretar general adjunct al Guvernului Dan Reşitnec, relatează News.ro.

Reprezentanţii Guvernului au anunţat, luni, că Ştefan-Radu Oprea şi-a depus demisia din funcţia de secretar general al Guvernului luni, 27 aprilie 2026.



„Prin Decizie a Prim-Ministrului Ilie Bolojan, domnul Dan Reşitnec, care, până în prezent, a ocupat funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, a fost numit în funcţia de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru”, precizează sursa citată.

Secretarul general al Guvernului, Ştefan Radu Oprea (PSD), anunţa îmncă de joi că şi-a scris demisia, odată cu miniştrii formaţiunii, dar preciza că aceasta va deveni efectivă în momentul în care decretele de constatare a încetării funcţiei de membru al guvernului vor fi semnate de către preşedinte.



”Astăzi (n. red. joi) colegii mei miniştrii PSD şi-au dat demisia din Guvern. Respectăm votul colegelor şi colegilor care au spus: Ajunge! Până aici! Mi-am semnat şi eu demisia odată cu ei şi va deveni efectivă în momentul în care decretele de constatare a încetării funcţiei de membru al guvernului vor fi semnate de către Preşedinte”, a scris, joi, pe Facebook, Ştefan Radu Oprea.



Aceasta mai spunea că, până la depunerea demisiei, se va ocupa de partea administrativă, astfel încât demisiile să ajungă la Administraţia Prezidenţială.



Cei şase miniştri susţinuţi de PSD şi vicepremierul Marian Neacşu şi-au depus, joi, demisiile, iar premierul Ilie Bolojan a anumţat deja cine va prelua portofoliile.

