Ştefăniţă-Alin Avrămescu, candidatul AUR la CJ Buzău: „Am votat cu speranţă şi încredere într-o schimbare reală”

Candidatul Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR) la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău, Ştefăniţă-Alin Avrămescu, a declarat duminică dimineaţă, 7 decembrie, după ce a ieşit de la urne, că a votat „cu speranţă şi încredere” într-o schimbare reală în judeţ. „Buzăul poate da semnalul schimbării, însă totul depinde de participarea oamenilor la scrutin”, a transmis acesta.

Deputatul AUR a ajuns la secţia de vot din comuna Chiojdu în jurul orei 8:00, la Şcoala primară Poeniţele, locul în care a copilărit.

La ieşirea din secţie, acesta le-a transmis buzoienilor că alegerile reprezintă un moment decisiv pentru direcţia judeţului.

„Azi am votat pentru Buzău. Am votat cu speranţă, am votat cu încredere că lucrurile se pot schimba cu adevărat în Buzău. Este dreptul nostru, al fiecăruia, de a ieşi la vot, de a ne exprima opţiunea şi de a vota cu încredere, fără niciun fel de frică, fără niciun fel de constrângere”, a declarat Avrămescu.

Acesta a subliniat că prezentarea la urne este esenţială pentru un eventual nou început al judeţului.

„Astăzi, Buzăul are o mare şansă, aceea de a da semnalul schimbării. Depinde de fiecare buzoian, depinde de fiecare dintre noi să mergem la vot şi să ne exprimăm intenţia de vot. Doar aşa putem face cu adevărat schimbarea la noi acasă”, a adăugat candidatul AUR.

Editor : A.D.