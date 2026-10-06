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Ștefăniță Avrămescu (AUR): Nicușor Dan, vinovat de continuarea crizei, numește prim-miniștri în funcție de pe cine întâlnește pe stradă

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Sursa foto: Facebook/Ştefăniţă-Alin Avrămescu
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Purtătorul de cuvânt al AUR, Ştefăniţă Avrămescu a declarat marţi, despre suspendarea preşedintelui Nicuşor Dan, că ţara nu poate să fie mai blocată decât în momentul de faţă, cu un preşedinte care alege să numească prim-miniştri în funcţie de pe cine întâlneşte pe stradă.

„Facem tot ce ţine de noi, parlamentar vorbind, pentru a debloca situaţia în care ne aflăm. Am propus varianta alegerilor anticipate, preşedintele a refuzat-o. În momentul în care refuzi o variantă constituţională, în momentul în care tot continui să vii cu propuneri scoase din joc care sfidează orice logică parlamentară şi nu au în spate niciun fel de susţinere, noi considerăm că principalul vinovat pentru continuarea crizei politice este Nicuşor Dan”, a spus purtătorul de cuvânt al AUR, Ştefăniţă Avrămescu.

Întrebat dacă nu există riscul ca prin această încercare de deblocare să blocheze şi mai mult, Avrămescu a răspuns: „Vi se pare că ţara poate să fie mai blocată decât în momentul de faţă, cu un preşedinte care alege să numească prim-miniştri în funcţie de cine întâlneşte pe stradă?”.

Deputatul AUR a arătat că în momentul de faţă nu avem niciun orizont de timp, dar în momentul în care ai o suspendare sau ai alegeri anticipate îţi proiectezi un orizont de timp.

„Ca să fie cât se poate de clar, pentru că am văzut că sunt foarte mulţi cei care spun de ce alegeri anticipate. Pentru că alegerile anticipate îţi spun în felul următor: pe data de ai alegeri. După aceea, ai o nouă configuraţie a Parlamentului. Suspendarea. Suspendarea prevede un referendum. Şi după referendumul respectiv ştii exact ce se întâmplă. Poţi să ai o anumită predictibilitate cu privire la ceea ce se va întâmpla. Noi, la ora actuală trăim pe nisipuri mişcătoare. Nu ştim ce se va întâmpla mâine”, a mai comentat Ştefăniţă Avrămescu.

Despre o susţinere din partea PSD pentru guvernul Luca Niculescu, el a precizat că e problema social-democraţilor ce vor face.

„Dacă cei de la PSD înţeleg să se sucească după cum bate vântul, zilele trecute spuneau că nu vor vota un guvern din care nu fac parte şi unde nu îl au pe Sorin Grindeanu prim-ministru. Acum, dacă s-au decis peste noapte să susţină un alt guvern, problema lor, nu este problema noastră. Noi am spus foarte clar care este poziţia AUR”.

Editor : B.E.

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