Stelian Bujduveanu anunță reducerea indemnizațiilor conducerii din companiile municipale. Economia anuală depășește 4 milioane de lei

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat luni că au fost reduse indemnizațiile directorilor și membrilor consiliilor de administrație din mai multe companii municipale, printre care Societatea de Transport București, Energetica Servicii SA, Parking București, Centrul de Sănătate STB și Eco Igienizare S.A. Măsura generează o economie de peste 4 milioane de lei pe an, relatează News.ro.

„Am redus indemnizaţiile directorilor şi membrilor consiliilor de administraţie din companiile municipale. Aşa cum am promis, companiile în care Municipiul Bucureşti este acţionar majoritar s-au conformat şi au aplicat, acolo unde a fost cazul, hotărârea CGMB 185/2025, pe care am propus-o în luna iunie”, a declarat Bujduveanu.

Potrivit acestuia, măsura aduce o economie de peste 4 milioane de lei anual și aproape 350.000 de lei în fiecare lună, în bugetele companiilor.

„Fondurile vor fi direcţionate către nevoile reale ale oraşului — infrastructură, transport, servicii publice de calitate. Orice alte cheltuieli inutile pe care le voi găsi în bugetul Capitalei vor fi urgent rectificate. Fiecare leu economisit se întoarce în proiecte pentru bucureşteni”, a transmis primarul general interimar.

Reducerea indemnizațiilor a vizat mai multe companii, inclusiv Societatea de Transport Bucureşti, Energetica Servicii SA, Parking Bucureşti, Centrul de Sănătate STB și Eco Igienizare S.A.

În paralel, Guvernul a aprobat formarea unui grup de lucru pentru reforma întreprinderilor publice, obiectiv inclus în Programul de Guvernare. Acesta va analiza situația companiilor de stat, urmând să propună reducerea numărului de membri în consiliile de administrație, revizuirea indemnizațiilor și diminuarea personalului excedentar.

Editor : Ș.A.