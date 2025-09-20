Live TV

Stelian Bujduveanu vrea reorganizarea Primăriei Capitalei. „E necesară. Sunt și angajaţi care taie frunze la căini”

Stelian Bujduveanu.
Stelian Bujduveanu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Câţi angajaţi depind de Primăria Capitalei

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, susține că este necesară o reorganizare a primăriei pe care o conduce şi că aceasta poate funcţiona fără 10% din actualii angajaţi, având în vedere că sunt servicii care se suprapun. El a precizat că „sunt și angajaţi care taie frunze la câini”.

Întrebat, sâmbătă, în emisiunea Insider Politic de la Prima TV, cum se raportează la disputa din coaliţia de guvernare prin care premierul Ilie Bolojan a cerut edililor să dea afară 10 la sută din angajaţi, Stelian Bujduveanu a precizat că este necesară reorganizarea Primăriei Capitalei.

„Cred că reorganizarea Primăriei Capitalei este necesară şi noi suntem în discuţie astăzi, dar n-aş vrea să intru în detalii până nu o fac public. Trebuie să o punem în dezbatere publică. La ea se lucrează de câteva vreme, se lucrează de aproape o lună de zile”, a declarat Stelian Bujduveanu, potrivit News.ro. 

Edilul a fost întrebat dacă Primăria Capitalei poate funcţiona cu 10 la sută mai puţini angajaţi şi câţi sunt în prezent.

„E interesant să spunem bucureştinilor exact adevărul. Să vadă lumea cu cifrele reale. Bucureştiul, Primăria Capitalei, ar putea să aibă, fără cultură şi fără spitale, 4.300 de oameni. Deci doar partea administrativă, nu companii municipale, nu servicii separat, doar Primăria Capitalei. (…) Din 4.300, vă spun grosier sumele, sunt angajaţi 2.800 în momentul de faţă. (…) Putem funcţona fără 10% fără probleme. Până undeva la puţin peste 2.000 putem funcţiona. (…) Nu datul afară al oamenilor este prioritatea noastră, nu aşa se pune problema. Sunt foarte multe servicii care se suprapun la nivel de municipiu Bucureşti”, a explicat Bujduveanu.

Câţi angajaţi depind de Primăria Capitalei

Primarul general interimar al Capitalei a subliniat că în ultimii ani fiecare director şi-a făcut mini-primărie.

„În ultimii ani de zile, ce s-a întâmplat? Fiecare director a luat teritoriul lui şi a făcut mini-primărie. Noi regândim toată aşezarea Primăriei Capitalei şi aici le mulţumesc colegilor mei pentru că în Consiliul General avem 50 de voturi din 55”, a spus edilul.

Întrebat câţi angajaţi depind de Primăria Capitalei, Bujduveanu a răspuns că 30.000.

„30.000, deci e un oraş în sine. Vă pot spune de ce 30.000. Doar în sistemul de transport public, în STB, avem 10.000 de angajaţi. Peste 4.800 de şoferi care lucrează în trei ture. Vorbim de cel mai mare parc auto din România. Avem 1.500 de autovehicule care zilnic plimbă milioane de bucureşteni dintr-o parte în alta”, a precizat Bujduveanu.

Întrebat dacă sunt şi angajaţi care taie frunze la câini, edilul a răspuns afirmativ.

Cu siguranţă sunt. Cu siguranţă sunt şi de aceea această analiză pe care noi o vom face şi această reaşezare a primăriei pe servicii publice prestate pentru oraş şi nu pe echipe, clanuri, cum vreţi să le numiţi, mini-primării, vor rămâne doar cei care fac treaba. Pentru că în momentul de faţă, dacă toată lumea se suprapune, ştiţi cum e, când trei oameni fac acelaşi lucru, nimeni nu face nimic. Când unul singur face ceva, ştii cine-l face”, a adăugat Bujduveanu.

