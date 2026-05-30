Politologul Stelian Tănase a relatat la emisiunea În Fața Ta, la Digi24, experiența pe care a avut-o la o întrunire a liberalilor, unde a fost invitat să vorbească cu ocazia aniversării partidului, dar și despre criza politică actuală. El a spus cum îi vede pe Nicușor Dan și Ilie Bolojan și a explicat relația dintre ei și cum putea fi evitată dărâmarea Guvernului Bolojan.

„În urmă cu 3 sau 4 ani m-au invitat, după care nu m-au mai invitat, pentru că am spus exact același lucru. Problema era că atunci era în

proces fenomenul degradării PNL-ului, iar acuma chiar s-a întâmplat. Adică au putut să treacă prin alegeri, să constate că s-au prăbușit, s-au declinat foarte mult, n-au trăit tragedia PNȚ-CD-ului, deși prostii au făcut destule. Era a doua oară, deci, când spuneam lucrurile astea aproape cuvânt cu cuvânt multe dintre ele, argumentarea era aceeași. Și, într-adevăr, sala reacționa bine, în sensul că nu m-a huiduit nimeni, n-au dat cu roșii, au acceptat discursul și n-am știut ce efect a avut, că n-a fost cu aplauze, nu m-a aplaudat nimeni. Mai curând se auzea musca. Teza mea a fost: treceți în opoziție imediat. Orice apropiere de PSD este toxică, vă veți prăbuși ca și PNȚ. Și cred că mai curând acest

discurs direct, fără argumetări savante, i-a impresionat pentru că la partid nu se vorbește așa, într-un partid toată lumea încearcă să nu deranjeze pe nimeni, să se pună bine. Nicăieri într-un partid nu se vorbește direct”, a spus Stelian Tănase.

El a relatat și un episod insolit, când i-a întrebat pe liberalii din sală „dacă e vreunul care are un costum mai ieftin de 2.000 de euro și își dădeau coate, nu erau în largul lor. Când te duci în campanie în Dolj sau în Vaslui și vii cu un 4x4 de-ăla de 80.000 - 100.000 de euro, ăia nu te votează sau te votează, că sunt impresionați că ai putere, ai bani, ai posibilități, dar eu cred că nu”.

„Mulți dintre cei din sală chiar votaseră alianța cu PSD-ul. Erau din vopsiți în liberali. Mentalul lor este al unui PSD-ist, al unui partid

care e la putere și jumulește bugetul. Una din problemele pe care le are Ilie Bolojan acum e se reconstituie un partid cu liberali cu

mentalitate liberală, oameni care gândesc în manieră liberală, nu care sunt academicieni, care știu doctrina, care gândesc în felul ăsta, care n-au lucrat la stat toată viața, care au lucrat în întreprinderi private, care au avut propria lor întreprindere, care s-au luptat cu lucrurile, cu realitățile astea așa cum sunt ele și au această mentalitate antreprenorială, adică care fac lucruri pe cont propriu și au riscuri, investesc, trebuie găsiți acești oameni și aduși în partid”, a mai spus politologul.

Despre Nicușor Dan

Stelian Tănase s-a ferit să indice un responsabil pentru criza politică pe care o traversăm.

„E foarte greu de sus. În lipsa unor informații concrete, o să aflăm peste câțiva ani. Pot să vă spun ce impresie am așa, privind cu atenție viața politică. Nicușor Dan a declarat de la început că vrea un al doilea mandat chiar de la început. Cred că în prima zi sau a doua zi de Cotroceni. Nu știu cine i-a băgat în cap sau poate el însuși a avut această impresia că Bolojan va candida la prezidențiale și va fi principalul lui rival pe culoarul pe care îl aleargă. Este o situație asemănătoare și în Ucraina, la Kiev. Așa încât el a primit cu simpatie moțiunea de cenzură și ideea de a scăpa de Bolojan, pentru că avea în cap acest calcul, că este principalul contracandidat al său pentru un nou mandat. Nu știu în ce măsură este implicat în complotul care s-a născut aici, nu știu cine i-a sfătuit, nu știu securiștii ăștia care sunt în jurul lor cu cine a colaborat. Adică cu Nicușor Dan sau cu Grindeanu sau cu amândoi și a transmis informația de colo-colo. Cert este, dacă vă amintiți că în toată timpul crizei efective, Nicușor Dan n-a rostit niciodată o vorbă, bună sau rea, nicio vorbă despre Bolojan, ori el era președinte”, a mai afirmat Stelian Tănase.

El a spus și că Nicușor Dan nu are experiență politică.

„Nicușor Dan a luat România într-un moment foarte complicat, iar experiența politică a lui Nicușor Dan e zero. El nu are în Parlament nici măcar un vot și nu și-a dat seama de riscurile acestei situații. El nu stăpânește procesul legislativ, de pildă sau agenda Parlamentului, nu se se ține pe nicio forță. Dacă reușește să țină corabia cât de cât pe linia de plutire, cred că ar fi o performanță pentru el.”

Despre Ilie Bolojan

Stelian Tănase a vorbit și despre Ilie Bolojan, spunând că nu seamănă cu „politicienii de București”. El crede că, dacă ar fi avut sprijinul lui Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan putea trece peste moțiune de cenzură.

„Ilie Bolojan n-are nimic din bizantinismul politicienilor de București, nu are nimic din așa ceva. Eu cred că el a convins foarte mult, dar nu e infalibil. Să nu avem așa, impresia că e salvatorul, nu este, dar vorbește direct și când greșește, și când are dreptate, el spune exact ce gândește. Oamenii nu sunt învățați cu acest limbaj de la politicieni, care nu știu cum s-o scade, să te mintă, să te prostească. Asta așteptăm de la politicieni. Bolojan spune ce crede, cum vede lucrurile, că-ți place sau nu-ți place. Asta mi mi s-a părut că îl face deosebit pe ceilalți. Asta-i creează și foarte multe probleme. Iată, moțiunea de cenzură... Dacă avea mai mult tact, mai multă diplomație, nu se ajungea aici. Și dacă și Nicușor Dan l-ar fi sprijinit, Nicușor Dan putea să oprească acest proces de a împinge o moțiune”, a arătat Stelian Tănase.

Editor : B.P.