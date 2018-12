Steluța Cătăniciu, învinsă la CEDO, în procesul deschis României

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a decis că deputatului ALDE nu i-au fost încălcate drepturile pe durata procedurii administrative și a proceselor pe care ea le-a inițiat după ce a fost declarată, de către Agenția Națională de Integritate, ca fiind în conflict de interese administrativ. Steluța Cătăniciu, care este membră a Comisiei speciale conduse de Florin Iordache, calitate din care se ocupă de modificarea legilor Justiției și a Codurilor penale, nici nu ar fi trebuit să fie parlamentar ca urmare a concluziilor ANI.

Steluța Cătăniciu și Florin Iordache, la dezbaterile pe legile Justiției

După ce ANI a declarat-o în conflict de interese administrativ, în martie 2013, deputatul ALDE a contestat în instanță raportul Agenției. A pierdut la Curtea de Apel Cluj și la Înalta Curte de Casație și Justiție, ceea ce nu a împiedicat-o să se adreseze CEDO.

„Declară cererea ca fiind inadmisibilă”, a fost concluzia CEDO, potrivit ziare.com.

După ce ICCJ nu i-a dat câştig de cauză, menţinând decizia de conflict de interese, Steluţa Cătăniciu a declarat că nu are de ce să părăsească Legislativul. „Sentința pronunțată de ICCJ nu schimbă cu nimic situația mea. Da, s-ar fi schimbat dacă era admisă contestația în anulare, dar cum nu a fost, practic rămâne în vigoare sentința din noiembrie, 2015. Și nu am niciun motiv pentru care ar trebui să demisionez, pentru că eu am respectat această sentință, așa cum de altfel a respectat-o și Parlamentul”, spunea deputatul ALDE.

Cum politicianul avea interdicție de a mai ocupa vreo funcție publică, dar colegii i-au validat mandatul de parlamentar, cazul său a apărut și în cele două rapoarte MCV din 2017.

