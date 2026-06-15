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Stenograme. Bolojan îi spune direct lui Veștea de ce PNL nu poate accepta un Guvern condus de el. Reacția liberalului

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - REUNIUNEA CONSILIULUI PNL - 28 IUN 2025
Ilie Bolojan și Adrian Veștea la reuniunea Consiliului Național al Partidului Național Liberal, la Palatul Parlamentului, 28 iunie 2025. Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea

Ilie Bolojan a spus luni, în ședința liberalilor, că PNL nu poate accepta un Guvern condus de Adrian Veștea, pentru că asta ar însemna ca partidul să „invalideze deciziile anterioare”, potrivit surselor Digi24.

Bolojan le-a spus colegilor că Adrian Veștea a avut o atitudine necolegială atunci când a acceptat propunerea președintelui Nicușor Dan, fără să se consulte cu partidul.

„Suntem într-o situație cum partidul nu a mai fost de mult și avem trei probleme. Avem anunțul de dumunică dimineata al presedintelui României prin care Adrian Veștea este propus în calitate de premier în așa fel încât sa formeze un Guvern. Acest anunț s-a făcut în condițiile în care domnul Veștea nici pe mine, nici pe domnul secretar general nu ne-a anuntat în prealabil. Din acest punct de vedere a fost cel puțin o atitudine necolegială”, a spus Bolojan în ședința PNL. 

El a explicat de ce PNL nu poate accepta un Guvern condus de Adrian Veștea.

„Am dat până acum trei decizii în care am spus că nu vom mai intra într-o formă de Coalitie cu ei. Aceste decizii s-au luat și inainte de moțiune, dar și după. Dacă acceptăm orice fel de discuție legată de un Guvern condus de Adi Vșstea înseamnă că trebuie să invalidăm deciziile anterioare”, a mai spus Bolojan.

Preşedintele PNL a mai spus: „Înţelegem cu toţii nevoia de a avea un Guvern care să gestioneze situaţia în care se găseşte România. PNL a gestionat funcţionarea ţării chiar şi în condiţii de interimat. Încălcarea deciziilor principiale ne duce într-o zonă de a repeta nişte greşeli pe care le-am făcut în trecut. Pentru a vedea unde suntem, vă supun din nou votului reconfirmarea deciziilor anterioare, ca soluţia politică pe care o propune PNL să nu ne ducă la o înţelegere cu PSD. În funcţie de acest vot, ne setăm discuţiile”.

La rândul său, Adrian Veștea a luat cuvântul și le-a transmis colegilor că prioritatea sa va fi ca Alexandru Nazare să aibă în continuare portofoliul de la Finanțe și i-a rugat să nu fie ostili. „V-aș ruga să aveți o abordare așezată și după ce investim Guvernul miercuri”, a mai spus el.

Potrivit surselor Digi24, Veștea i-a cerut scuze lui Bolojan că nu l-a anunțat înainte privind desemnarea sa ca premier și a făcut apel la calm.

Ilie Bolojan a cerut din nou un vot în ședința PNL pentru ca liberalii să nu facă din nou guvern cu PSD. Au fost 39 de voturi pentru, 10 împotrivă și 4 abțineri.

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Editor : C.L.B.

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