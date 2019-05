STENOGRAME din prima ședință a PSD fără Dragnea. Dăncilă: Nu mai ieșiți cu Justiția, nu mai discutați acest lucru!

Viorica Dăncilă a ținut un discurs dur la adresa politicii lui Liviu Dragnea, în ședința grupurilor parlamentare ale PSD, spunând că partidul s-a îndepărtat de oameni și a cerut ca pesediștii să nu mai vorbească public despre Justiție. Florin Iordache, care și-a depus candidatura pentru președinția Camerei Deputaților dar a fost respins la vot în favoarea lui Marcel Ciolacu, și-a făcut mea culpa în fața colegilor pentru că a susținut modificarea codurilor penale, lucru care acum în PSD este considerat unul nociv pentru partid. Iordache a spus că nu au fost comunicate bine deciziile pe legile justiției și modificarea codurilor penale, și că el își asumă consecințele.

”Mă supun deciziilor dumneavoastră. Am considerat că dacă cineva trebuie să își asume, îmi asum eu. Efectele (modificărilor aduse legilor Justiției) o sa le vedeti...încet încet. Sunt efecte bune. Noi am vrut o justiție corectă”, a spus Iordache. Viorica Dăncilă le-a spus colegilor că va ieși la presă cu un mesaj de schimbare și le-a cerut să nu mai discute despre Justiție.

”Am să ies la presă și am să ies cu acest mesaj. E păcat de toți cei care au muncit pentru partid. Depinde de noi dacă putem să ne mobilizăm și să schimbăm situația. Dacă cineva vrea să plece să plece, dar să știm acum. Bătălia acum începe. De saptămâna viitoare o sa încep discuții cu fiecare organizație, să discut cu parlamentarii și primarii, dar din păcate între noi și cetățean e o ruptură. Trebuie să ne ducem lângă oameni. Acum trebuie să schimbăm lucrurile, trebuie să schimbăm lucrurile și la nivel european, o să merg să am discuții și acolo. Ar fi păcat să fim excluși la nivel european. Nu mai discutați accest lucru, nu mai ieșiți cu Justiția. Trebuie să consolidăm aceste relații, trebuie să avem destui prieteni, chiar și în alte grupuri politice”.



(...) Am văzut că oamenii vor investiții în infrastructură. Încercăm să venim cu niște realizări, vom încerca să venim cu niște lucruri pozitive. Au fost situații în care am dat OUG și am greșit, pentru că nu am pus-o în dezbatere, pentru că UE ne-a trimis avertismente, nu am discutat cu partenerii sociali și a trebuit să dăm înapoi”.

”E u nu cred că un partid trebuie privit în ansamblu ca și corupt”