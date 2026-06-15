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Video Stenograme din ședința cu parlamentarii PSD. Grindeanu, atac frontal la USR: „Fritz nici nu realizează că a rămas fără partid”

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Sorin Grindeanu
Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos

După ședința Consiliul Politic Național, pentru a decide poziția partidului față de propunerea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru, potrivit stenogramelor obținute din discuția avută de președintele PSD, Sorin Grindeanu, cu parlamentarii social-democrați, acesta a criticat dur blocajul politic și administrativ generat de întârzierea formării noului Guvern și a lansat atacuri la adresa USR, după ce formațiunea a decis să nu susțină noul premier desemnat. „România nu poate să rămână blocată”, le-a transmis Grindeanu liderilor social-democrați.

Potrivit stenogramelor obținute din cadrul ședinței, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a avut un discurs extrem de critic la adresa adversarilor politici și a blocajului instituțional generat de întârzierea formării noului guvern.

„Acești oameni sunt pur și simplu inconștienți. România nu poate să rămână blocată”, le-ar fi transmis Sorin Grindeanu participanților la reuniune.

Liderul social-democrat a susținut că situația actuală generează probleme serioase de funcționare a administrației centrale, invocând lipsa unei ordonanțe de abilitare a Guvernului și expirarea termenului de interimat. „În prezent, nu există ordonanță de abilitare a Guvernului. Ce facem? Cum se guvernează țara?”, a afirmat acesta.

El a continuat, avertizând asupra consecințelor administrative ale prelungirii crizei politice. „Mai mult, au trecut cele 45 de zile de interimat. Nu mai avem miniștri”, a spus liderul PSD.

În intervenția sa, acesta a oferit și exemplul Ministerului Justiției, instituție esențială în circuitul de avizare a actelor normative. „Spre exemplu, nu avem ministru al Justiției, minister care avizează toate actele normative”, a declarat Grindeanu.

În același discurs, liderul social-democrat a salutat decizia adoptată de USR privind nesusținerea noului premier desemnat. „Foarte bine că a votat ieri USR că nu vor să susțină noul premier desemnat. Foarte bine! Gata!”, a afirmat Grindeanu, declarația fiind urmată de aplauze din partea participanților.

Acesta a continuat cu un atac direct la adresa unor reprezentanți ai USR și ai conducerii formațiunii. „Fără Țoiu, Buzoianu, Ambrozie și alții! Gata! Să și-l ia pe Bolojan în brațe și să stea strânși uniți în jurul Marelui Cârmaci!”, a spus liderul PSD.

În finalul intervenției, Sorin Grindeanu a făcut referire și la președintele USR, Dominic Fritz. „Fritz nici nu realizează că a rămas fără partid. Toți au un nou conducător: Gavril Bolojan”, a afirmat acesta.

După ședința Consiliului Politic Național, Grindeanu a avut consultări cu grupurile parlamentare ale PSD din Senat și Camera Deputaților. față de propunerea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru. Potrivit surselor Digi24, conducerea PSD i-ar fi dat lui Sorin Grindeanu „mandat larg de negociere cu premierul desemnat”.

Editor : M.I.

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