Stenograme. Primul liberal care a cerut în ședinta PNL excluderea lui Veștea din partid

Cristian Buican (PNL Vâlcea) a cerut în ședința PNL excluderea lui Adrian Veștea din partid. Acesta a cerut o decizie care să prevadă faptul că dacă un membru PNL care nu are aprobarea partidului, dar acceptă poziții guvernamentale, să fie exclus.

Liderul PNL Vâlcea a mai propus ca în cazul în care PNL va mai forma un guvern, propunerea de premier să fie Ilie Bolojan.

„Suntem luați de proști. Domnule președinte, eu nu mai vin la următoarea ședință ca să mai votez încă o dată să nu mai facem guvern cu PSD. De câte ori? Poate înțeleg și colegii, cei zece și cei cinci, care o dată votează într-un fel, o dată votează altfel”, s-a plâns acesta.

„Ce a facut Adrian Veștea este încă un cui în sicriul partidului. În naivitatea sa, domnul Veștea a acceptat să facă parte dintr-un plan eșuat”, a adaăugat Cristian Buican.

Ședință crucială la PNL

Liderii PNL s-au reunit luni după-amiază, în prima ședință după ce Adrian Veștea a fost nominalizat premier de către președintele Dan, fără consultarea partidului.

Se conturează deja și taberele din partid: unii liberali vor excluderea lui Veștea și sesizarea CCR privind felul în care a fost desemnat de președinte, în timp ce alții au anunțat deja că se aliniază în spatele lui pentru a intra la guvernare.

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Editor : Liviu Cojan