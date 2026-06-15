Stenograme din ședința PNL. Thuma, către Bolojan: „Voturile PSD au fost bune când ați fost votat premier”

Preşedintele PNL Ilfov, Hubert Thuma, i-a reproșat lui Ilie Bolojan că nu dorește ca un alt liberal să preia funcția de premier, pentru a continua proiectele începute. „Singura problema reală este că acest prim-ministru nu sunteți dumneavoastră, dle Bolojan”, i-a spus acesta, în cadrul ședinței de luni a partidului, arată surse Digi24.

„Avem șansă unui guvern liberal cu miniștri liberali care ar putea să continue proiectele începute de PNL, dar am dedus că singură problema reală este că acest prim-ministru nu sunteți dvs. dle Bolojan. Un alt coleg liberal nu poate conduce un guvern, nu poate duce România mai departe. Voturile PSD au fost bune când ați fost votat președinte al Senatului, când ați fost votat premier au fost bune”, i-a spus Thuma lui Bolojan.

Mai mult, liberalul i-a atacat și pe susținătorii lui Bolojan.

„Am văzut aici colegi care l-au atacat pe Adrian Veștea. El a câștigat tot uninominal. 70% dintre cei care atacați nu ați câștigat ceva uninominal. Dan Motreanu, n-ai câștigat nimic uninominal, niciuna. Ai fost șef de campanie la Ciucă, în toate conducerile, nu cred că e cazul să vorbești de surubarit, pentru că de 20 de ani asta faci”, a spus el.

El a mai spus că Bolojan i-a favorizat pe cei din USR și că acum PNL are obligația să dea un Guvern stabil.

„Din 4 miniștri, 3 n-au legătură cu PNL. La Guvern și acum Secretariatul General e USR. Tot ce ați adus la cabinet la cancelarie sunt numai REPER USR și alte partide. Nu PNL.

Vă zic eu cifrele economice: 10,9 inflație. 9 luni scădere consum. 3 trimestre de deficit. 6,5 șomaj. Uitați-vă câte firme pleacă din țară. Cred că România are nevoie de un guvern stabil și cred că e obligația dumneavoastră să oferiți acest guvern”, a mai spus Thuma.

Biroul Politic Naţional al PNL s-a reunit luni pentru a lua o decizie în privinţa situaţiei create în urma nominalizării prim-vicepreşedintelui Adrian Veştea pentru funcţia de premier.

Liberalii au decis să reconfirme hotărârea anterioară de a nu face parte dintr-un guvern alături de PSD, cu 39 voturi pentru, 10 împotrivă şi 5 abţineri.

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Editor : C.L.B.