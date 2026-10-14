Președintele PSD, Sorin Grindeanu, le-a ținut, în ședință, miercuri, un discurs celorlalți lideri social-democrați privind intrarea la guvernare și le-a spus că „nu se va arunca cu flori, ci cu rachete”, potrivit stenogramelor din cadrul Consiliului Politic Național, obținute de Digi24. Secretarul general al partidului, Claudiu Manda, le-ar fi spus „trebuie să venim cu reforma administrativă, acest lucru este obligatoriu pentru că o vor face alții altfel”. Vicepreședintele PSD Gabriel Zetea i-a avertizat că „decizia cea mai grea este să decidem că intrăm cu un premier care nu cadrează cu electoratul PSD”.

Sorin Grindeanu, președintele PSD: „Alegerea nu e simplă. Lumea așteaptă ca noi să venim și să reparăm ce au făcut oamenii aceștia. Următoarele șase luni vor fi foarte grele. E o bătălie care trebuie dusă și câștigată. Dacă intrăm în guvern, vreau să fiți conștienți în ce intrăm. Nu se va arunca cu flori, ci cu rachete. Cine merge în guvern trebuie să înțeleagă că nu e cu cartonașe galbene, ci direct roșu. Vreau miniștri care să muncească 24 de ore. Vreau să faceți lucrurile care trebuie pentru a redresa țara”.

Claudiu Manda, secretarul general al PSD: „Vreau miniștri profesioniști care să comunice foarte bine și să înțeleagă foarte bine domeniile. Trebuie să livrăm oamenilor ce am promis. Și trebuie să venim cu reforma administrativă, acest lucru este obligatoriu pentru că o vor face alții altfel”.

„Trebuie să avem pârghiile pentru ca peste 6 luni să câștigăm când ei vor vrea să ne lase în offside”

Alfred Simonis, președintele PSD Timiș: „Am câștigat alegeri ca să guvernăm. Noi de 6 luni suntem într-o opoziție dură. Până la alegeri mai sunt doi ani. Noi nu am câștigat alegeri în 2020 și 2024 ca să stăm în Opoziție și să ne gândim la 2028. Trebuie să avem cu toții pârghiile necesare pentru ca peste șase luni să câștigăm noi când ei vor vrea să ne lase în offside. Trebuie să guvernăm bine și să luăm deciziile corecte”.

Gabriel Zetea, vicepreședinte PSD: „Decizia cea mai grea este să decidem că intrăm cu un premier care nu cadrează cu electoratul PSD. Bolojan este astăzi în cap ca MIG-ul rusesc, dar acolo putem fi și noi dacă nu livrăm. Eu am nevoie să știu că vom livra. Un an de zile tăiați orice finanțare care nu produce valoare adăugată în economie. Dacă ne dați muniție - atunci da, votez cu trei mâini un astfel de guvern. Eu vreau să ducem o luptă dură cu privilegiile. Vreau să facem noi asta, pentru că altfel nu câștigăm în fața AUR. În fiecare zi trebuie luat câte un exemplu de autoritate și agenție care este restructurată”.

Gabriela Firea: „Firește că ne doream ca premierul să fie al PSD, dar știm foarte bine că președintele Nicușor Dan nu ar fi acceptat asta. Iar eu am un doctorat în Nicușor Dan. Va depinde foarte mult de colegii care ne vor reprezenta în guvern, pentru că nu va fi foarte ușor. Cei de la USR îi vor transforma în ținte pe miniștrii noștri”.

Editor : A.C.