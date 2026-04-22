Video Stenograme din ședința PSD. Grindeanu: „Nu am învățat politică la școala de maici”. Care e strategia social-democraților

Președintele PSD, Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Digi24 a obținut stenograme din ședința social-democraților de astăzi, în urma căreia au decis că miniștrii PSD își depun mâine demisia din executiv, chiar înainte de ședința de Guvern. Ședința a avut loc după ce delegația PSD a fost la consultări la Palatul Cotroceni.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu le-a spus colegilor de partid că premierul Ilie Bolojan, „care le de tuturor lecții de etică, a ieșit la racolat de parlamentari”.

„Vă asigur - și i-am spus și președintelui - că nici noi nu stăm să contemplăm ca-n Miorița, pentru că noi nu am învățat politică la școala de maici. Vom concretiza anumite discuții în perioada următoare”, a mai spus șeful PSD, după discuțiile cu Nicușor Dan.

„Când alții sunt mămăligi, noi trebuie să arătăm că avem sânge în instalație”, a spus și Olguța Vasilescu, primarul Craiovei.

Au fost multe replici tăioase în această ședință. Adrian Solomon, deputat PSD, a spus că „demisia miniștrilor ar trebui urmată rapid de o moțiune de cenzură”.

De altfel, acesta ar fi planul social-democraților: să depună o moțiune de cenzură și să o treacă cu ajutorul voturilor de la AUR. Cei de la AUR deja au anunțat că vor vota orice moțiune de cenzură, indiferent că o depun ei sau că o depun social-democrații.

Gheorghe Șoldan, vicepreședinte PSD, a spus: „Dacă am scos abia din teacă, atunci trebuie să o folosim. Niciun pas înapoi”.

Marius Oprescu, prim-vicepreședinte PSD, este de aceeași părere: „Vom merge până la capăt. Ei vor să temporizeze, ca să ne sinucidem noi politic. Nu există această variantă. Până la capăt!”

De altfel, miniștrii social-democrați sunt convinși vor pleca clar din acest guvern, își vor depune demisia joi.

Deputatul PSD Marian Neacșu le-a spus colegilor: „Vom face lucrurile cu o anumită gradualitate. Avem toți pașii pregătiți”.

Așadar, e o adevărată strategie acum la Partidul Social Democrat.

