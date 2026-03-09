Live TV

STENOGRAME Dispută în Coaliție după scandalul în care e implicată Oana Țoiu. Ce i-a răspuns Bolojan lui Grindeanu, după atacurile PSD

Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
De unde a plecat totul 

Scandalul în care este implicată ministra de Externe, Oana Țoiu, privind felul în care MAE a gestionat repatrierea românilor din zonele afectate de războiul din Orient a fost discutat in ședința Coaliției de guvernare. Sorin Grindeanu i-a cerut lui Ilie Bolojan să trimită Corpul de Control la minister, însă premierul a refuzat pe motiv că „nu este momentul acum”. Dominic Fritz i-a luat apărarea ministrei, în timp ce liderul UDMR a subliniat că explicațiile acesteia nu au fost convingătoare. 

Liderul PSD anunțase încă de luni dimineață că îi va cere premierului să trimită Corpul de Control la MAE pentru a verifica cum a fost realizată repatrierea românilor din zonele de conflict. 

Potrivit unor surse din conducerea PSD, subiectul a fost dezbătut în ședința Coaliției, iar discuțiile au decurs după cum urmează:

Sorin Grindeanu: Cred că trebuie clarificată urgent situația repatrierii românilor din Orientul Mijlociu. Este o problemă de credibilitate a Guvernului. De aceea îi propun premierului să trimită Corpul de Control la MAE. 

Ilie Bolojan: Nu trimit Corpul de control. Nu este momentul.

Dominic Fritz: Doamna Țoiu nu se ferește de explicații.

Sorin Grindeanu: Nu se ferește, dar doriți să îngropați subiectul. Oricum, doamna Țoiu va fi audiată de Parlament.

Kelemen Hunor: Răspunsurile doamnei Țoiu din acea conferință de presă au fost neconvingătoare. Este nevoie de mai multe explicații.

Dominic Fritz: Nu mi se pare corect să stăm acum să facem asta. Nu acum.

Sorin Grindeanu: Dar când?

Dominic Fritz: Acum este război.

Sorin Grindeanu: Tocmai de aceea trebuie să ne asigurăm că nu există abuzuri în procesul de repatriere, că nu se pun cupluri de îndrăgostiți în avioane care nu se încadrează în criterii și că toți cetățenii români au parte de tratament egal. Situația aceasta nu trebuie lăsată așa. Am înțeles, vreți să îngropați subiectul. Vă promit că eu nu voi lăsa lucrurile așa.

Recent, și Opoziția a cerut verificări în cazul felului în care s-au făcut repatrierile, în urma scandalului în care a fost implicată fiica lui Victor Ponta. Mai exact, senatorul Ninel Peia, din grupul PACE - Întâi România, a anunțat că va solicita conducerii Senatului înființarea unei comisii de anchetă în Parlament. 

Fiica lui Victor Ponta, aflată în Oman, nu ar fi fost lăsată să urce în avionul care repatria cetățeni români din Dubai. Fostul premier susține că decizia a fost luată de ministra Afacerilor Externe, care ar fi considerat că prezența fetei la bord ar putea reprezenta o „vulnerabilitate pentru cursă”. La conferința de presă de joi, Oana Țoiu a explicat că „nu sunt luate decizii individuale privind apartenența politică a părinților unui copil” și că prioritățile pentru repatrierea copiilor au fost stabilite pe criterii obiective, deși există „părinți care cer excepții în ordinea în care sunt stabilite aceste priorități”.

