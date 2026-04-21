Stenograme. Păreri împărțite în ședința PNL privind o nouă majoritate. Cine vrea negocieri cu AUR, SOS sau POT: „Ce le oferim?”

BUCURESTI - PNL - BPN - 22 IUN 2025
Critici pentru o eventuală înțelegere cu Opoziția „Ce le oferim celor de la AUR? Funcții?” Reîntoarcerea la PSD? Bolojan: „E greu să fii credibil dacă ții de cutiile de pantofi” Liberalii s-ar dezice și de USR „Noi vrem electoratul USR, nu USR”

Se conturează deja primele tabere din PNL privind constituirea unei noi majorități parlamentare care să susțină Guvernul. Potrivit stenogramelor obținute, în ședința de marți, unii lideri au cerut discuții cu Opoziția, pe când alții ar vrea renegocierea protocolului de guvernare cu PSD. 

Încă de luni, conducerea PNL le-a transmis parlamentarilor liberali să identifice și să convingă cel puțin un reprezentant al Opoziției, de la AUR, SOS sau POT să nu voteze o eventuală moțiune de cenzură, potrivit informațiilor Digi24.ro. 

Critici pentru o eventuală înțelegere cu Opoziția

În urma acestor discuții, Nicoleta Pauliuc, prim-vicepreședintă a partidului, i-a cerut lui Ilie Bolojan asigurări că partidul nu va face înțelegeri cu Opoziția. Mai exact, PNL să voteze o rezoluție în care să arate că nu susține negocieri și discuții cu SOS, POT sau AUR. 

„Ce le oferim celor de la AUR? Funcții?”

„În ultimii cinci ani am construit, în raport cu AUR, o imagine corectă: că este un partid rusofil, că nu ne așezăm la masă cu ei, că trebuie scoși în afara legii. Dacă începem negocieri cu ei, este o problemă de imagine și una doctrinară.

Încep alegeri parlamentare în multe state din Uniunea Europeană. Avem nevoie de fonduri. Cu toții l-am susținut pe Nicușor Dan, iar el a spus clar că nu va numi niciodată un prim-ministru susținut de voturile AUR.

USR a votat, în 2021, o moțiune de cenzură împreună cu AUR și a plătit politic mulți ani pentru asta. Ce le oferim celor de la AUR? Companii, funcții? Trebuie să știm.

Vă propun să votăm următorul lucru: în temeiul statutului, să adoptăm o rezoluție prin care să stabilim că nu susținem discuții și negocieri cu SOS, POT sau AUR, nici direct, nici indirect. Dacă acest lucru se va întâmpla, trebuie să fie supus în prealabil votului BPN”, a transmis Pauliuc în ședința conducerii, potrivit stenogramelor obținute de Digi24.ro. 

Reîntoarcerea la PSD?

Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, a cerut în timpul ședinței renegocierea protocolului cu PSD.

„Nu cred că problema este să facem un Guvern minoritar, eu cred că suntem destul de maturi și trebuie să ajungem la o înțelegere că acest Guvern trebuie să funcționeze.

Premierul are toată susținerea noastră să meargă să renegocieze protocolul cu PSD. Cred că premierul are capacitatea de a se reconcilia cu cei de la PSD, asta este părerea mea”, a transmis Thuma, potrivit stenogramelor din ședință.

Bolojan: „E greu să fii credibil dacă ții de cutiile de pantofi”

Tot în ședința de marți, Ilie Bolojan le-a transmis liberalilor că nu pot concura cu „talentul PSD de a minți”:

„E greu să fii credibil dacă ții de cutiile de pantofi, penthouse-uri și alte lucruri. (...) La talentul de a minți nu putem intra în competiție”.

Liberalii s-ar dezice și de USR

„Înțeleg că până în 2024, la nivelul PNL, am fi fost marionete.(...) Referitor la polul de dreapta: eu sunt din Brașov. Noi am colaborat cu USR și am avut constant piedici din partea lor. Când am realizat, de exemplu, aeroportul, au existat mereu petiții și alte tergiversări”, a declarat Adrian Veștea, președintele CJ Brașov și prim-vicepreședinte al partidului. 

„Noi vrem electoratul USR, nu USR”

Și Emil Boc a criticat apropierea PNL de partidul lui Dominic Fritz:

„PNL nu trebuie să fie butoniera PSD sau USR. PSD trebuie să-și facă ordine în propriul partid, nu în PNL.

Noi vrem electoratul USR, nu USR. USR nu este suficient de matur din punct de vedere politic. Este nevoie de colaborare parlamentară, dar fiecare cu electoratul său propriu”. 

Acesta a mai subliniat că PNL nu trebuie să fie „cățelușul de companie al USR”.

