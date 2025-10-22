Au fost tensiuni în ședința Coaliției de aseară. Două subiecte au fost abordate, alegerile la Capitală și pensiile speciale. PSD a cerut garanții că PNL și USR nu își vor retrage, la un moment dat, candidatul, unul în favoarea celuilalt. Ilie Bolojan le-a răspuns că nu e nevoie de anexă, fiindcă „noi ne respectăm înțelegerile”. Grindeanu a amenințat că dacă nu se respectă acest gentleman's agreement, Coaliția se rupe. Nervii au urcat la momentul discuției despre pensiile speciale. PSD a cerut un grup de lucru care să se ocupe de reformă, dar premierul consideră că nu e nevoie. Chiar Tanczos Barna le-a răspuns social-democraților că un grup de lucru înseamnă îngroparea reformei. Sorin Grindeanu s-a ridicat și a plecat din ședință.

Alegerile la Capitală. Grindeanu a amenințat cu ruperea Coaliției dacă nu se respectă gentleman's agreement-ul

Partidul Social Democrat: PSD a cerut o anexă la programul de guvernare, prin care să se asigure că PNL și USR nu se vor retrage unul în favoarea altuia. Propunerea a fost respinsă, dar s-a agreat că fiecare partid va avea candidat propriu.



Ilie Bolojan: Noi ne respectăm înțelegerile. Nu avem nicio problemă cu anexa, dar ce facem? De fiecare dată când apare o problemă mai facem o anexă?



Sorin Grindeanu: Dacă facem șmecherii de tipul că ne retragem candidatul sau nu ne mai punem candidat, atunci pe noi ne-ați pierdut ca parteneri. Dacă nu se respectă, Coaliția se rupe.

Grindeanu și-a luat haina și a plecat la discuția despre pensiile speciale. „Dacă PSD e de vină, atunci pe noi nu ne mai aveți ca parteneri”

Partidul Social Democrat: PSD a propus formarea unui grup de lucru care să se ocupe de reforma pensiilor speciale. Să se consulte cu asociațiile de magistrați, pentru ca proiectul să nu mai fie vulnerabil.



Ilie Bolojan: Legea nu a picat pe fond, nu are sens să schimbăm proiectul, ci să avem grijă să avem toate avizele. Nu e ca și cum nu am mai vorbit cu magistrații. Am stat de vorbă cu ei, am făcut concesii, am pus 10 ani perioada de tranziție. Ce au înțeles ei să facă? Au suspendat activitatea a doua zi după ce am cerut avizul, au intrat în grevă... Ministerul Justiției nu a inițiat proiectul, ci Ministerul Muncii.



Tanczos Barna: Știți că dacă facem acum un grup de lucru, cel puțin 4 luni am îngropat subiectul.



Partidul Social Democrat: Opinia PSD e că premierul vrea să își facă imagine, nu să rezolve problema, ci să pozeze în salvator. „Nu poți să eșuezi și să faci la fel sperând că ai alt rezultat”, au declarat surse social-democrate.