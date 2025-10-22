Live TV

Exclusiv STENOGRAME Pensiile speciale, motiv de râcă în Coaliție. Tanczos Barna: „Dacă facem un grup de lucru, am îngropat subiectul”

Elena Crângașu Data publicării:
colej foto cu sorin grindeanu si ilie bolojan
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Fotogrfii: Inquam Photos
Din articol
Alegerile la Capitală. Grindeanu a amenințat cu ruperea Coaliției dacă nu se respectă gentleman's agreement-ul Grindeanu și-a luat haina și a plecat la discuția despre pensiile speciale. „Dacă PSD e de vină, atunci pe noi nu ne mai aveți ca parteneri”

Au fost tensiuni în ședința Coaliției de aseară. Două subiecte au fost abordate, alegerile la Capitală și pensiile speciale. PSD a cerut garanții că PNL și USR nu își vor retrage, la un moment dat, candidatul, unul în favoarea celuilalt. Ilie Bolojan le-a răspuns că nu e nevoie de anexă, fiindcă „noi ne respectăm înțelegerile”. Grindeanu a amenințat că dacă nu se respectă acest gentleman's agreement, Coaliția se rupe. Nervii au urcat la momentul discuției despre pensiile speciale. PSD a cerut un grup de lucru care să se ocupe de reformă, dar premierul consideră că nu e nevoie. Chiar Tanczos Barna le-a răspuns social-democraților că un grup de lucru înseamnă îngroparea reformei. Sorin Grindeanu s-a ridicat și a plecat din ședință.

Alegerile la Capitală. Grindeanu a amenințat cu ruperea Coaliției dacă nu se respectă gentleman's agreement-ul

Partidul Social Democrat: PSD a cerut o anexă la programul de guvernare, prin care să se asigure că PNL și USR nu se vor retrage unul în favoarea altuia. Propunerea a fost respinsă, dar s-a agreat că fiecare partid va avea candidat propriu.

Ilie Bolojan: Noi ne respectăm înțelegerile. Nu avem nicio problemă cu anexa, dar ce facem? De fiecare dată când apare o problemă mai facem o anexă?

Sorin Grindeanu: Dacă facem șmecherii de tipul că ne retragem candidatul sau nu ne mai punem candidat, atunci pe noi ne-ați pierdut ca parteneri. Dacă nu se respectă, Coaliția se rupe.

Grindeanu și-a luat haina și a plecat la discuția despre pensiile speciale. „Dacă PSD e de vină, atunci pe noi nu ne mai aveți ca parteneri”

Partidul Social Democrat: PSD a propus formarea unui grup de lucru care să se ocupe de reforma pensiilor speciale. Să se consulte cu asociațiile de magistrați, pentru ca proiectul să nu mai fie vulnerabil.

Ilie Bolojan: Legea nu a picat pe fond, nu are sens să schimbăm proiectul, ci să avem grijă să avem toate avizele. Nu e ca și cum nu am mai vorbit cu magistrații. Am stat de vorbă cu ei, am făcut concesii, am pus 10 ani perioada de tranziție. Ce au înțeles ei să facă? Au suspendat activitatea a doua zi după ce am cerut avizul, au intrat în grevă... Ministerul Justiției nu a inițiat proiectul, ci Ministerul Muncii.

Sorin Grindeanu: Dacă PSD e de vină, atunci pe noi nu ne mai aveți ca parteneri.

Tanczos Barna: Știți că dacă facem acum un grup de lucru, cel puțin 4 luni am îngropat subiectul.

Partidul Social Democrat: Opinia PSD e că premierul vrea să își facă imagine, nu să rezolve problema, ci să pozeze în salvator. „Nu poți să eșuezi și să faci la fel sperând că ai alt rezultat”, au declarat surse social-democrate.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
Fritz: Dacă nu e constituțional să desființăm pensiile speciale, USR va propune un...
ID322137_INQUAM_Photos_Pana_Tudor
2
Surse Digi24: Specialiștii au aflat de unde a pornit explozia din Rahova. Ce arată...
intrarea in sala CCR
3
CCR a picat reforma pensiilor magistraților. Cine sunt cei 5 judecători care au votat...
Explozie în Rahova.
4
Firma despre care locatarii din Rahova spun că a rupt sigiliul după oprirea gazelor are...
Vladimir Putin / un afiș cu Alexei Navalnîi / soldați ruși în Crimeea
5
„Noi l-am otrăvit pe Navalnîi”: Un fost ofițer FSB a dezvăluit cum își elimină Putin...
Italienii au crezut că nu au auzit bine. Chivu: "Nu mi-a venit alt cuvânt în minte, sunt român!"
Digi Sport
Italienii au crezut că nu au auzit bine. Chivu: "Nu mi-a venit alt cuvânt în minte, sunt român!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
INSTANT_EXPLOZIE_RAHOVA_05_INQUAM_Photos_Tudor_Pana
Revoltă în rândul locatarilor afectați de explozia din Rahova. Statul...
Donald Trump și Vladimir Putin dau mâna la finele declarațiilor de presă, de dupa summitul din Alaska
De ce a amânat Donald Trump întâlnirea cu Vladimir Putin, de la...
GRAVIDĂ CU MÂNA PE BURTĂ
„Aveam în brațe copilul inert. Am început să urlu”. Mărturia unei...
Screenshot 2025-10-22 135233
Vestul ține Ucraina în viață, China ține Rusia. „Războiul mai poate...
Ultimele știri
Rușii au atacat o grădiniță din Harkov. Volodimir Zelenski: „Bandiții și teroriștii pot fi puși la locul lor doar prin forță”
„Auziţi zgomotul magnific al şantierului?” Donald Trump apără demolările de la Casa Albă pentru construirea unei săli de bal
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, spune că dronele rusești care intră pe teritoriul României vor fi „cu siguranță” doborâte
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Iubirea n-are limită de vârstă. S-a măritat prima dată la 76 de ani, după ce și-a cunoscut soțul online: "Ne...
Cancan
Ce s-a găsit în apartamentul Vasilicăi Enache, avocata moartă în explozia din Rahova. OBIECTUL care dă...
Fanatik.ro
Care e cea mai ghinionistă echipă românească în cupele europene: “A jucat de patru ori cu deținătoarea Ligii...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Cum se face pace între Mircea Lucescu și Răzvan Marin? MM Stoica, soluția propusă în direct: „Asta va conta...
Adevărul
O expresie fără sens a cucerit generația Alpha: „6-7! este ca o plagă, un virus care le-a acaparat mințile”
Playtech
În loc de iarnă, vine primăvara! Prognoza meteo pentru următoarele săptămâni nu aduce veşti bune
Digi FM
Doru Octavian Dumitru a fost internat în spital. Ce este trombectomia, procedura la care a fost supus de...
Digi Sport
La 86 de ani, Ion Țiriac pregătește cel mai spectaculos proiect imobiliar al său: transformă o zonă a...
Pro FM
Paula Seling, la trei ani de la divorțul de bărbatul pe care l-a iubit 17 ani: "Schimbările nu sunt foarte...
Film Now
Antonio Banderas, copleșit de emoție la nunta fiicei sale: „A fost unul dintre cele mai frumoase momente din...
Adevarul
Zacuscă moldovenească a la „Mihai Viteazul”. Rețeta din bătrâni care transformă o tocană banală de legume...
Newsweek
DOCUMENT CCR dezbate 6 cereri de creștere a pensiei. Care pensionari ar putea lua bani în plus?
Digi FM
Paula Seling, recuperare grea, după un accident cu trotineta: "Mi-am rupt clavicula. E complicat"
Digi World
Ora de iarnă 2025. Când se schimbă ceasurile și cum ne afectează rutina zilnică
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Diane Lane, după ce Jennifer Lopez a dezvăluit rolul pe care regretă că l-a refuzat: „A fost rândul meu”
UTV
Mădălina Ghenea, mărturisiri emoționante înainte de proces. „Mi-a luat multă energie și liniște sufletească”