Stenograme. Sorin Grindeanu, în ședința PSD: „Am o mare problemă să mai facem majorități cu UDMR”

Sorin Grindeanu a intrat nervos în ședința de joi cu parlamentarii partidului său și i-a atacat, pe rând, pe liderii PNL, USR și UDMR pentru că „sunt preocupați doar să înjure PSD-ul”. Liderul social-democraților i-a criticatpentru că inițial au spus că vor susține un Guvern tehnocrat și apoi s-au răzgândit.

Încă de la începutul ședinței de joi dimineață, Sorin Grindeanu a lăsat de înțeles că s-au complicat calculele politice. Liderul PSD a fost întrebat pe holurile Parlamentului dacă PSD a găsit „un premier marionetă”. „Pe Ilie Bolojan”, a transmis acesta.

În spatele ușilor închise, Grindeanu i-a anunțat pe aleșii PSD că votul privind Guvernul Veștea se amână, deși planul inițial prevedea un vot pe repede-înainte zilele acestea. Duminică, PSD va face o ședință a conducerii extinse, iar apoi luni-marți ar trebui să înceapă procedurile pentru învestirea Guvernului.

Atacuri la PNL, USR, UDMR

„Sunt unii domni care au spus mai întâi că susțin un guvern tehnocrat, după care au făcut ședință și au spus că vor un guvern politic. Apoi, alți domni au spus că votează un guvern politic și, ulterior, au făcut ședință și au spus că nu îl mai susțin”, a spus Grindeanu, potrivit informațiilor digi24.ro.

Liderul PSD a mai subliniat că nu mai vrea guvernare cu USR, dar a atacat și UDMR-ul, după ce Kelemen Hunor a anunțat că nu votează Cabinetul Veștea, ceea ce i-a nemulțumit pe social-democrați.

„Dacă vom mai face guvern, îl vom face fără USR! Și am o mare problemă să mai facem majorități cu UDMR, după modul în care s-au comportat în ultimele zile. Faptul că pe Bolojan nu îl interesează economia României, că Guvernul nu are lege de abilitare și că Parlamentul este în vacanță până săptămâna viitoare nu îi mai interesează. Sunt preocupați doar de „m...e PSD!”. Sunt preocupați doar să înjure PSD. Pe ei îi interesează să rămână în funcții. Bătălia lui personală este mai importantă”, a mai spus Grindeanu, potrivit stenogramelor.

Acesta le-a mai spus parlamentarilor PSD că, de fapt, ar avea toate voturile necesare pentru învestirea Guvernului Veștea, doar că își dorește să „cântărească situația”.

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Editor : A.G.