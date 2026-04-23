Live TV

”Ştiu că ar fi frumos”. Lia Olguţa Vasilescu neagă că ar fi cerut demisia lui Sorin Grindeanu de la şefia Camerei Deputaţilor

Data publicării:
BUCURESTI - ALEGERI PREZIDENTIALE - TURUL II - VIORICA DANCILA
Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu. Foto: Inquam Photos / George Calin

Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, spune că nu a cerut demisia lui Sorin Grindeanu de la şefia Camerei Deputaţilor, ci denunţarea coaliţiei de guvernare, moment în care se pierd toate funcţiile - premier, miniştri, secretari de stat, prefecţi, preşedintele Senatului, Camerei, şefii de agenţii. Totodată, ea a ;ansat un atac la adresa USR: ”Ştiu că ar fi frumos ca partiduleţul care a ieşit pe locul 4 în alegeri să vrea să deţină funcţia de preşedinte al Camerei.

”De două zile, observ că toată propaganda rezist rostogoleşte în buclă ştirea că am cerut demisia lui Sorin Grindeanu de la şefia Camerei Deputaţilor. Ştiu că ar fi frumos ca partiduleţul care a ieşit pe locul 4 în alegeri să vrea să deţină funcţia de preşedinte al Camerei, în locul partidului care a câştigat alegerile parlamentare şi are cel mai mare număr de parlamentari, dar nu vreţi, totuşi, să vedem şi declaraţia mea exactă, nu texte convenabile vouă?”, a scrois Lia Olguta Vasilescu joi pe Facebook.

Ea arată că a declarat textual: "Dacă se denunţă coaliţia, TOATE FUNCŢIILE SE PIERD. TOATE. ABSOLUT TOATE. Domnul Grindeanu a spus că nu se ţine de scaunul de la Camera Deputaţilor şi că în momentul în care coaliţia nu mai există poate să îşi dea demisia".

”Toate înseamnă TOATE (premier, miniştri, secretari de stat, prefecţi, preşedintele Senatului, Camerei, şefii de agenţii etc)”, precizează primarul Craiovei.

”Eu zic să începem cu Ilie Bolojan mai întâi...”, mai afirmă ea.

Lia Olguţa Vasilescu adaugă că, ”în afara faptului că sunt vreo 200 de demisii aşteptate, Camera Deputaţilor e singura care nu îşi poate schimba preşedintele decât la cererea partidului din care face parte acesta”. ”Decizie constituţională, ce să faci?”, comentează Lia Olguţa Vasilescu.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Partenerii noștri
Pe Roz
Două zodii au trecut prin luni de haos și confuzie în 2026. Acum începe perioada care le schimbă complet viața
Cancan
1.000 lei amendă pentru toți șoferii români care uită acest obiect BANAL acasă. Are valabilitate între 2 și 5...
Fanatik.ro
Uluitor! Laurențiu Reghecampf, campion în două țări diferite cu Al Hilal!? “Știu, pare ciudat!”
editiadedimineata.ro
„Clipping”, o nouă tactică de marketing sau o distorsionare a realității?
Fanatik.ro
Mariana Tîrcă, golgheterul all-time al naţionalei de handbal, mesaj manifest înainte de alegeri: „Jucătorii...
Adevărul
„După 100 de kilometri, mașina a ajuns în service”. Loviturile ucrainene asupra rafinăriilor rusești...
Playtech
Oraşul din România în care cetăţenii nu îşi mai permit să locuiască. Au început să plece, preţurile cresc din...
Digi FM
Aleksandr Lukașenko, aliatul lui Putin, ar avea o relație cu un model de 22 de ani. Ce se știe despre Aliya...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Miniștrii din Italia au răbufnit când au aflat cum ar vrea Donald Trump să repare relația cu Giorgia Meloni...
Pro FM
Cum arată mama lui Michael Jackson la 95 de ani. Katherine Jackson, apariție rară înainte de premiera...
Film Now
Jack Nicholson, la 89 de ani. Actorul are șase copii și cinci nepoți. Marile iubiri ale starului din „The...
Adevarul
O altercație între doi câini s-a lăsat cu un întreg proces. Despăgubiri de peste 50.000 de lei stabilite de...
Newsweek
Presa din Rusia, despre retragerea PSD: Bolojan nu mai are susținere. Ambasadorul rus bagă bățul prin gard
Digi FM
Regele Charles, omagiu „dragei sale mame”, regretata Elisabeta a II-a, într-o zi specială. Convingerea pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Patru lucruri pe care le poți face pentru a-ți proteja vederea odată cu înaintarea în vârstă, potrivit unui...
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
Ce relaţie au acum Emma Thompson şi Helena Bonham Carter, femeia cu care a înșelat-o fostul soţ
UTV
Cei născuți după 2009 nu vor mai putea fuma niciodată. Marea Britanie introduce cea mai dură lege anti-tutun