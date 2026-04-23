”Ştiu că ar fi frumos”. Lia Olguţa Vasilescu neagă că ar fi cerut demisia lui Sorin Grindeanu de la şefia Camerei Deputaţilor

Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, spune că nu a cerut demisia lui Sorin Grindeanu de la şefia Camerei Deputaţilor, ci denunţarea coaliţiei de guvernare, moment în care se pierd toate funcţiile - premier, miniştri, secretari de stat, prefecţi, preşedintele Senatului, Camerei, şefii de agenţii. Totodată, ea a ;ansat un atac la adresa USR: ”Ştiu că ar fi frumos ca partiduleţul care a ieşit pe locul 4 în alegeri să vrea să deţină funcţia de preşedinte al Camerei.

”De două zile, observ că toată propaganda rezist rostogoleşte în buclă ştirea că am cerut demisia lui Sorin Grindeanu de la şefia Camerei Deputaţilor. Ştiu că ar fi frumos ca partiduleţul care a ieşit pe locul 4 în alegeri să vrea să deţină funcţia de preşedinte al Camerei, în locul partidului care a câştigat alegerile parlamentare şi are cel mai mare număr de parlamentari, dar nu vreţi, totuşi, să vedem şi declaraţia mea exactă, nu texte convenabile vouă?”, a scrois Lia Olguta Vasilescu joi pe Facebook.

Ea arată că a declarat textual: "Dacă se denunţă coaliţia, TOATE FUNCŢIILE SE PIERD. TOATE. ABSOLUT TOATE. Domnul Grindeanu a spus că nu se ţine de scaunul de la Camera Deputaţilor şi că în momentul în care coaliţia nu mai există poate să îşi dea demisia".

”Toate înseamnă TOATE (premier, miniştri, secretari de stat, prefecţi, preşedintele Senatului, Camerei, şefii de agenţii etc)”, precizează primarul Craiovei.

”Eu zic să începem cu Ilie Bolojan mai întâi...”, mai afirmă ea.

Lia Olguţa Vasilescu adaugă că, ”în afara faptului că sunt vreo 200 de demisii aşteptate, Camera Deputaţilor e singura care nu îşi poate schimba preşedintele decât la cererea partidului din care face parte acesta”. ”Decizie constituţională, ce să faci?”, comentează Lia Olguţa Vasilescu.

Citeste si: După retragerea din Guvern, PSD ar vrea inclusiv premier tehnocrat. Gheorghiu: „România are nevoie de decizii mature”

