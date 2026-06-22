„Știu să-și amaneteze țara”. Mesajul dur al liderilor PNL din tabăra Bolojan, după ce Veștea a anunțat negocieri cu AUR

Mai mulți lideri liberali, din tabăra Bolojan, au reacționat dur după ce Veștea a anunțat că merge să negocieze cu liderii AUR pentru a obține voturile necesare pentru a fi învestit. Raluca Turca a punctat că Guvernul Veștea „vrea să amaneteze țara”, ai vicepreședintele Siegfried Muresan a punctat că „România nu are nevoie de un guvern care își începe mandatul negociind cu prietenii Rusiei”.

Raluca Turcan a scris pe rețelel sociale: „Tocmai aflăm că premierul desemnat este dispus să oficializeze pentru țara noastră prezența AUR la guvernare, sfidând toate declarațiile făcute de președintele Nicușor Dan atât în țară, cât și în fața partenerilor internaționali.

Mai sunt doar câteva ore până la votul de învestire al acestui cabinet rușinos.

În acest moment, indiferent de calcule, realitatea parlamentară arată clar, fără echivoc, că nu există voturile necesare pentru învestire.

Există soluții rapide pentru resetarea acestui proces. Soluții democratice, constituționale, cu respect pentru sistemul pluripartidist:

* depunerea mandatului de către premierul desemnat;

* invitarea partidelor la consultări;

* desemnarea unui premier din partea PSD, care să formeze un cabinet fie cu voturile AUR — dacă aceasta este opțiunea pe care v-o asumați, transparent și fără echivoc, privind românii în ochi —, fie cu susținerea unui pact național pentru îndeplinirea principalelor obiective ale României.

Sau:

desemnarea unui premier din partea partidelor cu adevărat prooccidentale, pentru formarea unui guvern minoritar, susținut transparent în baza unui pact de responsabilitate pentru depășirea acestei etape catastrofale pentru România și pentru viața de zi cu zi a oamenilor.

O situație pe care, atenție, #PNL nu a generat-o. PNL a fost împins spre dezintegrare, doar pentru a se scăpa de un singur om: #IlieBolojan.

Ceasul ticăie, iar cei cărora președintele le-a acordat încrederea demonstrează, din păcate, că știu să-și amaneteze țara. Pe termen lung și, în unele privințe, poate ireversibil.

Președintele #NicușorDan încă mai are posibilitatea de a opri această eroare. România are nevoie de claritate, responsabilitate și respect față de oameni.

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La rândul său și vicepreședintele Siegfried Mureșan a transmis un mesaj pe rețelele sociale. Acesta a scris:

„În numele „responsabilității” se caută acum sprijinul AUR.

Responsabilitatea înseamnă să construiești majorități proeuropene, nu să cauți sprijin la cei care au contestat constant direcția europeană a României.

Responsabilitatea înseamnă un guvern format din cei care vor să ducă România înainte, nu din cei care vor să o țină pe loc.

România nu are nevoie de un guvern care își începe mandatul negociind cu prietenii Rusiei.

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Editor : A.R.