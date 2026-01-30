Live TV

Stolojan: Am o treime din pensia unui judecător. Fiecare avem o nemulţumire, dar ce face guvernul e ceea ce România are nevoie

theodor stolojan
Theodor Stolojan. Foto: Inquam Photos / Pana Tudor

Fostul premier Theodor Stolojan, fost lider al PNL, afirmă că are o pensie care reprezintă o treime din cea a unui magistrat, după ce a contribuit în toată activitatea sa profesională, în care a avut, în mare parte, funcţii de conducere.

Theodor Stolojan a vorbit, vineri seară, la B1 Tv, despre nemulţumirile unora dintre membrii PNL faţă de măsurile luate de Guvernul condus de Ilie Bolojan, Stolojan explicând că aceşti liberali nu sunt singurii nemulţumiţi şi că ei ştiu totuşi că măsurile nepopulare erau necesare, relatează News.ro. 

În acest context, fostul premier şi europarlamentar a dezvăluit date despre pensia sa pe bază de contributivitate, despre care a spus că este o treime din pensia unui magistrat. 

„Am o treime din pensia unui judecător şi am avut numai funcţii de conducere o lungă perioadă de timp, şi în socialism, şi după, da? Dar nu-s nemulţumit că plătesc 10% contribuţii de asigurări de sănătate la ce depăşeşte 3.000 de lei pensie, pentru că-i normal să plătesc. Suntem una din puţinele ţări din lume în care pensionarii nu plăteau contribuţii de asigurări de sănătate. Eu-s nemulţumit că s-a luat decizia de guvern, de exemplu, să majoreze salariul minim pe economie de la 1 iulie, da? - de la 4050 la 4350 - în timp ce plafonul ăsta de 3000 de lei mi-l menţine în continuare, deşi am avut o inflaţie anul trecut de 10%. Deci eu mă aşteptam ca şi acest plafon de 3000 de lei să crească undeva la 3500-3800 de lei. Deci fiecare avem câte o nemulţumire, dar asta nu mă împiedică să afirm că ceea ce face guvernul la ora actuală, condus de premierul Bolojan, e ceea ce România are nevoie. Acest lucru nu am cum să-l neg, deşi sunt şi eu nemulţumit, da?”, a afirmat Theodor Stolojan vineri seară, la B1 Tv.

