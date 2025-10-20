Theodor Stolojan a vorbit luni, în exclusivitate la Digi24, despre decizia CCR cu privire la pensiile speciale și despre rămânerea în funcție a premierului Bolojan. Liberalul spune că picarea reformei pensiilor la Curtea Constituțională este „o nouă palmă dată cetățeanului român care se duce în fiecare zi la slujbă 8h/zi sau mai mult ca să aducă un bănuț familiei, să poată să-și întrețină zilele până la sfârșitul lunii când ia un nou salariu”. În ceea ce îl privește pe premierul Bolojan, liberalul a spus că acesta trebuie să rămână la Palatul Victoria pentru a continua redresarea economică a României, în ciuda fapului că PSD și UDMR se opun reformării administrației publice și centrale.

„Decizia Curții Constituționale vine într-un moment foarte nepotrivit pentru ceea ce se întâmplă în România, pentru situația în care se află România și pentru mersul reformelor în continuare pe care România trebuie să le aducă la îndeplinire. Deci, aici de ce spun că suntem într-un moment foarte nepotrivit? Dumneavoastră ați menționat PSD-ul. Nu-i vorba numai de PSD aici, în coaliție e vorba de PSD și UDMR, care împreună îl blochează pe premierul Bolojan în a efectua reforma în domeniul administrației publice locale și centrale.

De ce aceștia blochează? Pentru că s-au izbit de o stâncă tare. Bolojan nu este un politician care a venit de nu se știe unde într-o poziție de prim-ministru. Este un fost primar, este un fost președinte de Consiliu Județean care știe foarte bine, sau chiar mai bine poate, care cunoaște la fel de bine ca și primarii actuali care se opun acestor reforme, problemele reale pe care le are administrația publică din România”, a afirmat Theodor Stoljan la Digi24.

Aici este blocajul, că Bolojan nu poate fi dus cu vorba de către partidele din coaliție care se opun în principal - și PSD, și UDMR. Acum vine această decizie a Curții Constituționale care este, am spus și o repet, o nouă palmă dată cetățeanului român care se duce în fiecare zi la slujbă 8h/zi sau mai mult ca să aducă un bănuț familiei, să poată să-și întrețină zilele până la sfârșitul lunii când ia un nou salariu.

„S-a pus în fața CCR o ordonanță care prevedea măsuri de bun simț și în privința vârstei de pensionare, și în privința mărimii pensiei speciale, care nu pun sub nicio formă la îndoială independența justiției, pentru că și în condițiile aplicării legii, cei din justiție vor avea și salariile și pensiile mult mai mari decât salariul mediu din economie sau pensia medie din economie. Deci, au dat o nouă palmă, și în același timp o nouă lovitură încrederii și așa scăzute a oamenilor că justiția noastră poate să aibă o atitudine corectă față de ea însăși, să respecte, iată, un principiu al Constituției care vorbește că oamenii sunt egali în fața legii, fără privilegii. Suntem în această situație” a adăugat liberalul.

„Interesele României cer ca domnul Bolojan să rămână în funcție”

„Interesele României și situația în care se află în prezent România cer ca domnul Bolojan să rămână în funcție. Sigur, va lua o decizie, pentru că dânsul a afirmat de mai multe ori, că dacă nu poate să facă ceea ce trebuie pentru România, n-are sens să rămână în funcție, dar dacă privim ansamblul reformelor care trebuie încă desfășurate în România, este evident că dânsul trebuie să rămână în funcție, iar cele două partide din coaliție și PSD trebuie să renunțe la blocarea celor mai importante reforme care trebuie făcute în România - reforma administrație publice la nivel local și central. Asta este situația. Foarte mulți din cei care discută în prezent, deci care își dau cu părerea, ei nu înțeleg că România la ora actuală merge pe muchie de cuțit, adică din punct de vedere ar situației financiare, din punct de vedere al accesării de fonduri europene.

Eu o repet, și din păcate sunt cam printre singurii care o repet o anumită declarație, văd că au început să o înțeleagă și unii din sectorul privat, și anume că aparenta stabilitate economică a României depinde de intrările masive de valută care au loc nu datorită activității economice a României, care produce venituri în valută, ci datorită faptului că bugetul se împrumută tot mai mult pe piețele financiare, deoarece are de finanțat deficite tot mai mari bugetare. Am ajuns la 159 de miliarde de lei, deficitul pe acest an, peste 11 miliarde de euro, dobânzile pe care le plătim în acest an la datoria publică, de asemenea fondurile europene care intră, care n-au iar nicio legătură cu potențialul productiv al României”, a mai spus Stolojan.

„E o tehnică aici, o tactică a celor două partide care blochează reformele administrative, le întârzie”

„Deci sunt intrări de miliarde și miliarde de euro care n-au legătură cu economia românească, în sensul de capacitate a economiei de a produce asemenea venituri, intrări de asemenea miliarde de euro de la români care lucrează în afară. Mai avem și ceva, iată investiții străine, din păcate în cădere, și sigur că puțini oameni înțeleg ce ar însemna ca aceste intrări masive de fonduri europene să înceapă să se poticnească. Ce ar însemna? Ar însemna imediat ajustarea bruscă a economiei la veniturile proprii. Or, imaginați-vă să nu mai poți finanța 159 de miliarde, cât e deficitul în acest an.

Observați că e o tehnică aici, o tactică a celor două partide care blochează reformele administrative, le întârzie. Noi mai avem puțin și intrăm în noiembrie, pe urmă, știți cum e la români - vine Sfântul Nicolae, Crăciunul, vine Anul Nou, Sfântul Ion și o ținem tot așa. Deci, asta este tactica lor de a amâna cât se poate, ceea ce trebuie făcut”, a conchis fostul premier al României.

